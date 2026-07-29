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Lalitpur News: अब आसानी से बरेली पहुंचेगा पाली का पान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: फोटो- 13कैप्सन- पाली में खड़ी रोजवेज बसअब आसानी से बरेली पहुंचेगा पाली का पानपाली-बरेली बस सेवा का राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ ने किया शुभारंभललितपुर। पाल

Lalitpur News: अब आसानी से बरेली पहुंचेगा पाली का पान

Lalitpur News: ललितपुर। पाली में उगने वाला पान अब आसानी के साथ बरेली और अन्य जनपदों तक पहुंच सकेगा। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित पाली-बरेली बस सेवा का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया। राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। कोरोना काल के दौरान यह बस सेवा बंद हो गई थी, जिससे यात्रियों के साथ-साथ पान कृषकों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बस सेवा पुन: शुरू होने से क्षेत्रवासियों में संतोष जताया। इस बस के संचालन से विशेष रूप से पान कृषकों को अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही परिवहन संबंधी समस्या का समाधान होगा।

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इसके अलावा छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बस सेवा के शुभारंभ पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्थानीय नागरिकों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक झांसी उमेश चंद सिंह आर्य, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज किशोर सक्सेना, डिपो प्रभारी संदीप मकराडिया, करन सिंह, श्याम दुबे, केके गोस्वामी, मनीष तिवारी नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद प्रियंक जैन, हरिराम चौरसिया, मनोज चौरसिया, पार्षद प्रतिनिधि राम भैया, विमल कुशवाहा, मनोनीत पार्षद सुनील नामदेव, ध्रुव सिसौदिया भाजपा मंडल प्रभारी पाली, रुपेश साहू जिला मंत्री, ब्रजेश राजपूत मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे।

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