Lalitpur News: सरकारी टोटियों से निकल रहा गंदा पानी संक्रामक बीमारियों के फैलने का अंदेशा
Lalitpur News: फोटो- 4, 5कैप्सन- नयी बस्ती में खुदी पड़ी गली का जायजा लेते एडीएम नमामि गंगे संजय मिश्र, बोतल में गंदा पानी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पार्षद कुंदन पालसरका
Lalitpur News: ललितपुर। शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नलों की टोटियों से गंदे मटमैला पानी की आपूर्ति जारी है। बुधवार को सिविल लाइन वार्ड नंबर 17 के पार्षद कुंदल पाल नलों से निकला गंदा पानी बोतल में लेकर कलेक्ट्रेट गए और डीएम को हालातों से अवगत कराया। शहर में इस समय अमृत टू योजना के तहत विभिन्न मुहल्लों में पेयजल पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके तहत पाइप लाइनें बिछाने के बाद उनकी टेस्टिंग की जा रही है। इस काम को करते समय जल निगम के अफसरों व ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल, नयी बस्ती में जैन मंदिर के पास जल निगम ने काम करते समय जल संस्थान की पुरानी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसकी वजह से गंदा पानी पाइप लाइन के माध्यम से लोगों के घरों में जा रहा है। बुधवार को नलों से गंदा पानी निकलते देख सिविल लाइन वार्ड नंबर 17 के लोगों ने पार्षद कुंदनपाल को इसकी जानकारी दी।
सिविल लाइन वार्ड की स्थिति
पार्षद मौके पर पहुंचे और टोटियों से निकल रहा गंदा पानी उन्होंने बोतल में भर लिया। बाद में कलेक्ट्रेट जाकर उन्होंने जिलाधिकारी सत्य प्रकाश को नलों से निकल रहे गंदे पानी की जानकारी दी और बोतल भी दिखाई। पार्षद ने बताया कि इस तरह के गंदे पानी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को तुरंत वार्ड नंबर 17 सिविल लाइन जाकर निरीक्षण करके समस्या दूर कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता जल निगम और अधिशासी अभियंता जल संस्थान के साथ एडीएम नमामि गंगे ने नई बस्ती जैन मंदिर के पास जाकर स्थितियों को परखा और यहां मुहल्लेवासियों से बातचीत की। मौके पर सड़क क्षतिग्रस्त थी और कीचड़ फैला हुआ था। एडीएम नमामि गंगे ने जल निगम अफसरों को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से जल संस्थान की पाइप लाइन को ठीक कराया जाए। इसके बाद चंडी मंदिर आस पास की गलियां खुदे होने की जानकारी देकर मुहल्लेवासियों ने ठेकेदार पर कार्य की गति बेहद धीमी रखने के आरोप लगाए। जिस कारण उनको होने वाली परेशानियों से अवगत कराया।
सड़क पर जख्मी लोग
खुदी सड़क पर कई लोग हो चुके घायल:
ललितपुर। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे संजय मिश्र को मुहल्लेवासियों ने बताया कि सड़क खोदने के बाद जल निगम ठेकेदार व अफसर महीनों पलटकर देखते तक नहीं है। जिस कारण सड़कों व गलियों की हालत दयनीय हो चुकी है। बारिश में कीचड़ फैलने से निकलना दूभर हो चुका है। मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहां गड्ढ़े के कारण एक टैक्सी पलटने से कई बच्चे चोटिल हो गए थे।
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