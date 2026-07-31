Lalitpur News: ओवरस्पीड वाहनों को नियंत्रित करेंगी इंटरसेप्टर बाइकें
Lalitpur News: ललितपुर में सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, शासन ने ब्लैक स्पॉट पर ओवरस्पीड वाहनों की गति का नियंत्रण करने के लिए दो इंटरसेप्टर बाइकें भेजी हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई ने इन्हें रवाना किया। इन बाइकों का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा जाएगा।
Lalitpur News: ललितपुर। जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्लैक स्पॉट पर ओवरस्पीड वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए शासन ने दो इंटरसेप्टर बाइकें भेजी हैं। जिनको पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई और अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने एसपी आफिस प्रांगण में हरीझंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए शासन बेहद संजीदा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित, स्टेट हाइवे आदि सड़क मार्गों के ब्लैक स्पाट पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। यातायात निदेशालय ने जनपद के लिए दो इंटरसेप्टर बाइकें भेजी हैं। जिनमें मल्टीटोन सायरन, ई-चालान कैमरा, स्पीड रीडर गन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वार्निंग लाइट लगी हैं।
इन बाइकों को लेकर यातायात पुलिस कर्मी ब्लैक स्पाट के आस पास सक्रिय रहेंगे। जाम, ओवरस्पीड आदि स्थितियों में इन वाहनों के माध्यम से यातायात पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सकेगी। पुलिस अधीक्षक ने यातायात निदेशालय से प्राप्त 02 इंटरसेप्टर बाइकों को हरी झंडी दिखाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए रवाना किया। इन बाइकों के माध्यम से जनपद में ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों पर प्रभावी निगरानी व नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
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