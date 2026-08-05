Lalitpur News: एससीएसटी एक्ट में ग्रामीण को तीन वर्ष की सजा
Lalitpur News: एससीएसटी एक्ट में ग्रामीण को तीन वर्ष की सजान्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने सुनाया फैसलाललितपुर। न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधी
Lalitpur News: ललितपुर। न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने एक मामले की निर्णायक सुनवाई के दौरान आरोपित को एससीएसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को तीन वर्ष के कारावास के साथ-साथ आठ हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जखौरा थाना अन्तर्गत ग्राम कल्यानपुरा में दो दिसंबर 2016 की रात बुद्धराम अपने परिजनों सहित घर में सो रहा था। तभी गांव में रहने वाले राघवेंद्र उर्फ गिल्लू, उमेश, अखलेश, गज्जू और अरविंद एक राय होकर उसके घर में घुस आए। इसके बाद अरविंद के भाई शिक्षामित्र शैलेंद्र नायक को पद से हटवाने की रंजिश में उसके पुत्र प्रदीप, विजय व पत्नी मीरा, मां बड़ी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
वादी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। एससीएसटी एक्ट कोर्ट में इस प्रकरण पर अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया।
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