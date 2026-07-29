Lalitpur News: तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोय

Lalitpur News: फोटो- 1, 2कैप्सन- श्री लक्ष्मीनृसिंह मंदिर में महंत श्री गंगादास जी महाराज के आस पास उनके भक्तगण, श्री तुवन मंदिर प्रांगण में दिगंबर अखाड़ा के उत्तराधि

Lalitpur News: ललितपुर। सनातन धर्म में सद्गुरु को भगवान से भी उच्च स्थान मिला है। इसीलिए बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दीक्षित शिष्यों ने अपने-अपने गुरु के चरण कमल का विधि विधानपूर्वक पूजन अर्चन किया। फिर आरती उतारने के साथ ही करुणा बनाए रखने के लिए उनसे याचना की। भावपूर्व माहौल में गुरु ने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान किया। विभिन्न देवालयों पर देर शाम तक गुरु पूजन का क्रम जारी रहा।

गुरु पूजन का आयोजन गुरुपूर्णिमा के मौके पर जनपद के विभिन्न देवस्थानों पर सद्गुरुओं का उनके दीक्षित शिष्यों और श्रद्धालुओं ने अगाध श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन अर्चन किया। मंदिरों में विराजे गुरुजनों के उनके शिष्यों ने पहले चरण पखारे, फिर उनको स्वच्छ वस्त्र से पोछकर चरण कमल का तिलक किया। इसके उपरान्त पुष्प अर्पित करके उनका माल्यार्पण किया फिर उनकी आरती उतारकर मिष्ठान व फल अर्पित किए। गुरु चरणों का अमृत पीकर उनको वस्त्र, धार्मिक पुस्तक व दक्षिणा भेंट की गई। इस अवसर पर सद्गुरु ने भी शिष्यों को जीवन में सद्मार्ग के लिए आशीर्वाद देकर उनको प्रसाद सौंपा। लगभग सभी देवस्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। गो लोकवासी हो चुके गुरु के चित्र का पूजन करके उनको पुष्प आदि अर्पित किए और उनसे आशीष मांगा।

धार्मिक कार्यक्रम इस मौके पर श्रीनृसिंह मंदिर, श्री तुवन मंदिर, रघुनाथ जी बड़ा मंदिर, जगदीश मंदिर, ललितेश्वरी, चंडी माता मंदिर, काली बऊवा मंदिर सहित विभिन्न देवालयों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में विराजे देवी देवताओं का अभिषेक व श्रृंगार हुआ। उनको नए वस्त्र आदि पहनाकर पुष्प अर्पित किए गए। फिर फल व प्रसाद चढ़ाया गया। इसके बाद आरती उतारी गई। भक्तगणों ने कहीं रामचरित मानस, सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न मंदिरों व सिद्घ स्थानों पर भक्तों ने धार्मिक आयोजन किए। इसके अलावा बेतवा सहित विभिन्न नदियों में लोगों ने स्नान करके धर्मलाभ कमाया。

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शिष्य को सही मार्ग पर ले जाता सद्गुरु

ललितपुर। विद्वानों के मुताबिक सनातन धर्म में गुरु सर्वोच्च सत्ता है। उनकी आज्ञा का पालन करने में शिष्य को कोई संशय नहीं रहता। गुरु अपने शिष्य के समस्त विकार, कषाय दूर करके सांसारिक और आध्यामिक सफलता के रास्ते बनाता है। सद्गुरु अपने शिष्य को कभी भटकने नहीं देता। गलत मार्ग पर जाते शिष्य का हाथ थामकर उसको सही मार्ग पर लगाकर छोड़ता है।

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सोशल मीडिया पर संदेशों की आयी बाढ़

ललितपुर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सोशल मीडिया गुरु के प्रति भक्ति दिशाने का शिष्यों के लिए एक मंच बन गया। हजारों लोगों ने अपने-अपने गुरु की फोटो अपलोड करके उनको शब्द सुमन अर्पित किए। किसी ने गुरु को भगवान बताया तो किसी ने भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान पर गुरु को रखा। गुरु पूर्णिमा की लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते रहे।