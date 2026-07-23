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Lalitpur News: नगर पालिका ने द्वार से हटाए ग्रेनाइट पत्थर, एफआईआर भी होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: ललितपुर में चांदमारी मुख्यमार्ग पर ग्रेनाइट पत्थर गिरने से एक युवती घायल हुई। नगर पालिका परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए पत्थरों को हटवाने का निर्देश दिया। 2021 में द्वार निर्माण योजना के तहत बनाए गए इस द्वार की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।

Lalitpur News: नगर पालिका ने द्वार से हटाए ग्रेनाइट पत्थर, एफआईआर भी होगी

Lalitpur News: ललितपुर। चांदमारी मुख्यमार्ग के द्वार का पत्थर गिरने से घायल युवती की घटना को लेकर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा सख्त हो गए हैं। उन्होंने विभागीय दस्ता के मौके पर भेज द्वार के चारों ओर लगे ग्रेनाइट के पत्थरों को हटवाया। अन्य गेटों के पत्थरों को भी जल्द हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साधु -संतों और महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाने की योजना शासन ने 2021 में संचालित की थी। नगर पालिका परिषद ने सर्वेक्षण के बाद शहर में द्वार निर्माण संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजे थे। तत्पश्चात 2022 में धनराशि जारी हुई और फिर टेंडर आदि निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत शहर में आठ द्वार बनाए गए। कार्य के दौरान वर्कमैनशिप का अभाव रहा। तकनीकी देखरेख भी न के बराबर रही। जिसकी वजह से ग्रेनाइट के वजनदार पत्थर द्वार के निचले हिस्से पर भी लगाए गए। सीमेंट बहुत दिनों तक इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ग्रेनाइट पत्थर नीचे गिरने लगे। बीते रोज युवती के सिर पर ग्रेनाइट पत्थर के गिरने से लोगों में नगर पालिका परिषद के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है। नपा अधिशासी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी द्वारों पर लगे ग्रेनाइट पत्थरों को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए निर्देश दिए। इस क्रम में विभागीय दस्ता चांदमारी मुख्य मार्ग पर पहुंचा और आवागमन को रोककर द्वार और उसके खंभों पर लगे ग्रेनाइट पत्थरों को हटाया। इसी तरह से अन्य द्वारों पर लगे ग्रेनाइट पत्थरों को भी हटाने की कार्रवाई जारी है। अधिशासी अधिकारी ने इस कार्य को करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। वहीं मौजूद अभियंता से इन द्वारों की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। अधिशासी अधिकारी के मुताबिक गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद वह आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी。

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कटघरे में एमबी करने वाले इंजीनियर

ललितपुर। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद तत्कालीन इंजीनियरों ने काम की गुणवत्ता परखने के बाद ही उसकी एमबी की होगी। तत्पश्चात ही संस्था को भुगतान मिला होगा। इस घटना ने उस समय के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अधिशासी अधिकारी जल्द ही उनको भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब करेंगे। इसके बाद अन्य इंजीनियरों की जांच में सामने आई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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सामान्य प्रश्न

इस घटना में युवती को कैसे चोट लगी?
युवती के सिर पर ग्रेनाइट पत्थर गिरने से चोट लगी।
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