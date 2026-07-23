Lalitpur News: स्वागत द्वारों की गुणवत्ता जांचने को दो सदस्यीय कमेटी गठित
Lalitpur News: महावीर नेत्र चिकित्सालय के सामने नगर पालिका के स्वागत द्वार से ग्रेनाइट पत्थर गिरने से युवती घायल हो गई। जिलाधिकारी ने द्वारों की गुणवत्ता जांचने के लिए समिति गठित की है। घायल युवती को गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकानदारों में आक्रोश है।
Lalitpur News: ललितपुर। महावीर नेत्र चिकित्सालय के ठीक सामने नगर पालिका के स्वागत द्वार का ग्रेनाइट पत्थर गिरने से घायल युवती के प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी बेहद संजीदा हो गए हैं। उन्होंने शहर में नपा के बनाए सभी द्वारों की गुणवत्ता जांचने के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट उनको सौंपेंगी। जिसके बाद वह आवश्यक कदम उठाएंगे। सिविल लाइन स्थित जिला पंचायत के पास नगर पालिका परिषद ललितपुर ने एक स्वागत द्वार बना रखा है। बीते रोज इस द्वार का एक ग्रेनाइट पत्थर यहां से गुजर रही एक युवती के सिर पर जा गिरा, जिससे उसका सिर फट गया। इस दौरान एक एक और महिला को भी चोटें आईं। आस पास के लोग उनको मेडिकल कालेज ले गए। यहां गंभीर रूप से घायल युवती को भर्ती कर लिया गया। उसके सिर पर बड़ा गहरा घाव हुआ है। उसको कई टांके लगाए गए हैं। इस घटना के बाद आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस मामले की जानकारी कुछ लोगों ने जिलाधिकारी सत्य प्रकाश को दी। उन्होंने नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी से घटनाक्रम की जानकारी लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं शहर के विभिन्न मोहल्लों में बनाए गए स्वागत द्वारों की गुणवत्ता जांचने के लिए उप जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की टीम गठित कर दी। उप जिलाधिकारी इन द्वारों के निर्माण की प्रक्रिया को परखेंगे तो वहीं अधिशासी अभिंयता लोक निर्माण विभाग इनकी गुणत्ता जांचेंगे। इसके बाद दोनों अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। तब जाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
शहर में नपा ने बनाए थे आठ द्वार
ललितपुर। नगर पालिका परिषद ललितपुर ने साधु -संतों और महापुरुषों के नाम पर शहर में आठ द्वार बनाए हैं। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद चांदमारी मुख्य मार्ग, राजघाट रोड पिसनारी तिराहा, नगर संसाधन केंद्र यूआरसी के बगल से चर्च जाने वाले मार्ग, मेडिकल कालेज के पास, प्रेरणा ट्रेडर्स के पास, बाबा सदनशाह की मजार के सामने, राजकीय इंटर कालेज जाने वाले मार्ग, पुरानी तहसील जाने वाले मार्ग पर द्वार निर्मित किए गए। प्रत्येक द्वार के निर्माण पर आठ-आठ लाख रुपये खर्च किए गए।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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