Lalitpur News: फर्जी चौहद्दी दर्शा भूमि का कर दिया बैनामा

Lalitpur News: ललितपुर। कोतवाली महरौनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत पठाविजयपुरा में कुछ शातिरों ने फर्जी चौहद्दी दर्शाकर एक ग्रामीण की पुश्तैनी भूमि बेच दी। जानकारी मिलने पर भूस्वामी ने तहसील के राजस्व अधिकारियों से पहले मामले की जांच करवाई फिर आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पठा विजयपुरा निवासी आशीष कुमार पुत्र बृजबिहारी ने कोतवाली महरौनी पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि गांव में सिंदवाहा सड़क मार्ग से लगी आराजी संख्या 1307 रकबा 0.082 हेक्टेयर भूमि उसकी है। मौके पर पहले से चहारदीवारी और पिलर निर्मित हैं। बीती 17 जुलाई को उनको जानकारी मिली कि गांव निवासी महेश पुत्र राजाराम व सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण ने फर्जी ढंग से उनकी जमीन का बैनामा फूलन पत्नी पुन्नी निवासी पठाविजयपुरा को कर दिया है।