Lalitpur News: फर्जी चौहद्दी दर्शा भूमि का कर दिया बैनामा
Lalitpur News: फर्जी चौहद्दी दर्शा भूमि का कर दिया बैनामाभूस्वामी की शिकायत पर महिला सहित सात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जमहरौनी कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पठावि
Lalitpur News: ललितपुर। कोतवाली महरौनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत पठाविजयपुरा में कुछ शातिरों ने फर्जी चौहद्दी दर्शाकर एक ग्रामीण की पुश्तैनी भूमि बेच दी। जानकारी मिलने पर भूस्वामी ने तहसील के राजस्व अधिकारियों से पहले मामले की जांच करवाई फिर आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पठा विजयपुरा निवासी आशीष कुमार पुत्र बृजबिहारी ने कोतवाली महरौनी पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि गांव में सिंदवाहा सड़क मार्ग से लगी आराजी संख्या 1307 रकबा 0.082 हेक्टेयर भूमि उसकी है। मौके पर पहले से चहारदीवारी और पिलर निर्मित हैं। बीती 17 जुलाई को उनको जानकारी मिली कि गांव निवासी महेश पुत्र राजाराम व सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण ने फर्जी ढंग से उनकी जमीन का बैनामा फूलन पत्नी पुन्नी निवासी पठाविजयपुरा को कर दिया है।
इस संबंध में उन्होंने महरौनी तहसील के राजस्व अफसरों को शिकायती पत्र सौंपा। जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपाल ने मौके पर जांच की। जिसमें पाया गया कि महेश और सुरेश ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी चौहद्दी दर्शाकर भूमि की रजिस्ट्री फूलन को कर दी जबकि उक्त भूमि पर वह वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। इस आपराधिक कृत्य में फूलन पति पुन्नी, रामलाल पुत्र पुन्नी, जयप्रकाश पुत्र सुखदेन, पवन पुत्र सुरेश, महेश पुत्र राजाराम, सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, नरेंद्र पुत्र महेश निवासीगण पठाविजयपुरा शामिल हैं। उक्त आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीण की तहरीर पर कोतवाली महरौनी पुलिस ने उक्त आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी।
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