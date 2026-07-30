Lalitpur News: इक्कीस वर्ष से लम्बित मौगान की चकबंदी पूर्ण

Lalitpur News: ललितपुर। विभागीय अधिकारियों की मनमानी के कारण बदहाल हो चुकी चकबंदी प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश स्वयं इसकी पैनी मानीटरिंग कर रहे हैं। जिसके चलते कई वर्षों से लम्बित चकबन्दी प्रक्रिया पटरी पर लौटती दिखाई देने लगी है। मौगान में 21 और बरौदी नकीब में 08 वर्षों से जारी चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी। गांवों में ग्रामीणों की बिखरी जोतों को एकत्रित करके आवागमन के लिए मार्ग और सिंचाई को गूल की व्यवस्था की खातिर शासन चकबंदी व बन्दोबस्ती प्रक्रिया संचालित करता है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम्य विकास के लिए चकमार्ग, स्कूल, कालेज, चिकित्सालय, पंचायत भवन को भूमि का आरक्षण और राजस्व रिकार्ड का शुद्धिकरण भी किया जाता है।

गांवों और किसानों के लिए जरूरी इस प्रक्रिया को विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्पीड़न का अस्त्र बना लिया है। चकबंदी के दौरान किसानों को तरह-तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। सांठगाठ होने पर किसी को अच्छी मालियत की भूमि दी जा रही तो किसी को उड़ान चक बांटे जा रहे हैं। इन स्थितियों से परेशान किसान प्रतिदिन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिनकी शिकायतें सुनकर जिलाधिकारी विभागीय अफसरों व कर्मियों की कार्यप्रणाली से खुद अवगत हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने मानीटरिंग शुरू कर दी। वह अपने कार्यालय में चकबंदी अफसरों व कर्मियों को अभिलेखों सहित बुलाकर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को निपटा रहे हैं। वहीं चकबंदी प्रक्रिया की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसकी वजह से चकबंदी अफसरों ने कार्य को गति देनी शुरू कर दी। ललितपुर सदर तहसील अन्तर्गत ग्राम बरौदी नकीब तथा महरौनी तहसील के तहत मौगान ग्राम में वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। बरौदी नकीब की चकबंदी लगभग आठ वर्ष और मौगान की चकबंदी लगभग इक्कीस वर्ष से लंबित थी। चकबंदी स्टाफ की कमी के कारण कुछ ग्रामों में यह कार्य प्रभावित था, लेकिन अब 18 नए चकबंदी लेखपालों में 17 के कार्यभार ग्रहण करने से लंबित कार्यों को गति प्रदान मिलेगी।