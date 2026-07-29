Lalitpur News: मन्दिर जाने के मार्ग जर्जर, श्रद्धालुओं की आफत

Lalitpur News: ललितपुर। भगवान भोलनाथ की आराधना के पवित्र श्रावण मास में श्रद्धालुओं को उखड़ी सड़कों और क्षतिग्रस्त गलियों से होकर मंदिरों के लिए जाना होगा। शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने मंदिर जाने वाले मार्गों को भी दुरुस्त कराने में कोई रुचि नहीं ली। जिसका खामियाना आने वाले दिनों में श्रद्धालु भुगतेंगे। बृहस्पतिवार 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होते ही भोले के भक्त जलाभिषेक के लिए मंदिर जाने लगेंगे। सावन सोमवार को शहर के कई मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ेगी। भक्त हाथ में जल का लोटा लेकर अपने घरों से नंगे पांव मंदिरों के लिए निकलेंगे और भगवान का पूजन अर्चन करने के उपरान्त नंगे पांव घर वापस लौटेंगे।

भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन ने मंदिर जाने वाले मार्गों को दुरुस्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। बावजूद इसके उनका पालन नहीं किया गया है। कई मंदिरों को जाने वाले मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। गोविंद सागर बांध की तलहटी में बने प्राचीन सीतापाठ मंदिर जाने वाला मार्ग सिंचाई विभाग कालोनी के पास से काफी दूर तक कच्चा और उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। इस पर से नंगे पांव जाने में भक्तों को समस्याएं होंगी। यदि जोरदार बारिश हो गई तो सड़क पर फिसलन लोगों को चुटहिल करती रहेगी। वाहन चालक और पैदल राहगीर गिरकर घायल होंगे। उधर, चंडी माता मंदिर में सवा पांच करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आज से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भी श्रद्धालु प्रतिभाग करते हैं। लेकिन, मंदिर जाने वाले कई रास्तों की हालत बेहद खस्ता है। अमृत टू योजना के तहत पाइप बिछाने के बाद कार्यदायी संस्थाओं ने सड़क बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन क्षतिग्रस्त सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। इस गंदगी के बीच से श्रद्धालुओं को जाने में बहुत समस्याएं होंगी। मंदिर जाने वाले मार्गों की दयनीय हालत देखकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है।