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Lalitpur News: पांच वर्ष में 6,500 मुकदमे, आदतन अपराधियों की छटनी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: पांच वर्ष में 6,500 मुकदमे, आदतन अपराधियों की छटनी तेजदो याफिर इससे अधिक दफा पकड़े जाने, 100 लीटर से अधिक बरामदगी पर नजरकच्ची शराब बनाने और बेचने वालों

Lalitpur News: पांच वर्ष में 6,500 मुकदमे, आदतन अपराधियों की छटनी तेज

Lalitpur News: ललितपुर। कुटीर उद्योग बने कच्ची शराब के कारोबार को उखाड़ फेंकने के अभियान का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। इसके तहत सोलह थानों में पांच वर्षों के दरम्यान 6,500 मुकदमे दर्ज मिले। अब दो या फिर इससे अधिक दफा के आरोपियों, 100 लीटर से अधिक कच्ची शराब की बरामदगी संग इसे बनाने व बेचने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गुण्डा एक्ट तथा गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड स्थित अतिपिछड़े जनपद ललितपुर में शराब के सेवन की प्रवृत्ति लोगों में बहुत अधिक है। यहाँ सरकारी अंग्रेजी व देसी शराब तथा बियर की बिक्री कई जनपदों से अधिक है। इसके अलावा यहाँ कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री बाकायदा कारोबार की तरह जारी है। यह अवैध कारोबार जनद में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। पहले कुछ गांवों तक सीमित कच्ची शराब की भट्ठियां अब गांव-गांव धधक रही हैं। गांव के पैसे वाले लोग इस कारोबार में साझीदार हो गए हैं। कम दामों पर इसकी सहज उपलब्धता के चलते युवा और किशोर इसका सुबह से ही सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। गाँव-गाँव नशे के लती युवाओं और किशोरों की फौज तैयार हो गयी है। जो न तो पढ़ाई कर रही और न ही खेतों में मेहनत। यह लोग अपने परिवार पर बोझ बन गए और इसी कारण आए दिन विवाद मारपीट आदि की घटनाएं हो रही हैं। जिम्मेदारी संभालते ही पुलिस अधीक्षक संजीव बाजपेई ने इस अवैध कारोबार को गंभीरता से लेकर पिछले पाँच वर्षों में सभी थानों में दर्ज मुकदमों का ब्योरा मांगा था। यह लेखाजोखा सभी सोलह थानों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया है। जिसके मुताबिक जनपद में पाँच वर्षों के दरम्यान कुल 6,500 मुकदमे कच्ची शराब के कारोबार में शामिल व्यक्तियों पर दर्ज किए गए। अब कच्ची शराब बनाने व बेचने में दो या फिर दो से अधिक दफा पकड़े जाने बदमाशों की सूची बनाई जा रही है। 100 लीटर से अधिक बरामदगी वाले मामलों के आरोपियों पर पुलिस की पैनी नजर है। कच्ची शराब के डेरों पर सक्रिय अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का भी लेखाजोखा तैयार किया जा रहा है। सूची तैयार होने के बाद इनके खिलाफ गुण्डा एक्ट और गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद निकट भविष्य में इनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी.

कच्ची शराब की समस्या

कच्ची शराब की समस्या से निपटने के लिए बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तय की जा रही है। पाँच वर्षों में 6,500 मुकदमे दर्ज पाए गए। अब आदतन अपराधियों की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक का बयान

संजीव वाजपेई पुलिस अधीक्षक ललितपुर

प्रश्न और उत्तर

ललितपुर में कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं?
ललितपुर में पिछले पांच वर्षों में 6,500 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
Hindustan | Bureau

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