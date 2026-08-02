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Lalitpur News: विस सत्र में पृथक राज्य का प्रस्ताव पास कर भेजे लोकसभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: फोटो- 3कैप्सन- सांसद कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि का घेराव करते बुंविसेविस सत्र में पृथक राज्य का प्रस्ताव पास कर भेजे लोकसभाबोले प्रदेशनकारी, प्राकृत

Lalitpur News: विस सत्र में पृथक राज्य का प्रस्ताव पास कर भेजे लोकसभा

Lalitpur News: ललितपुर। पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए बुंदेलखंड विकास सेना ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को घेरना शुरू कर दिया है। विधनसभा और लोकसभा में इसकी मांग उठाने के लिए संगठन उन पर दबाव बना रहा है। बीते रोज राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ के बाद रविवार को बुंविसे ने सांसद कार्यालय पर उनके प्रतिनिधि का घेराव किया। साथ ही इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा। कंपनी बाग में एकत्रित बुंदेलखंड विकास सेना के पदाधिकारी और सदस्य पृथक प्रांत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जलूस की शक्ल में सिविल लाइन स्थित सांसद कार्यालय गए। जहां इन लोगों ने यूपी एमपी तोड़ दो, बुन्देलखण्ड जोड़ दो, सौ समस्याओं का एक निदान, पृथक बुन्देलखण्ड प्रान्त के नारे लगाए।

इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सांसद प्रतिनिधि दिनेश गोस्वामी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें सांसद अनुराग शर्मा से मांग उठाई गई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के अन्तर्गत संसद को नए राज्य के गठन तथा राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन का अधिकार प्राप्त है। अत: उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड अंचल का पुनर्गठन कर एक पृथक ‘बुन्देलखण्ड प्रान्त’ बनाया जाए। इस बाबत वर्तमान में चल रहे मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित कराया जाये। उन्होंने यह भी बताया कि बुंदेलखंड को कुदरत ने सबकुछ दे रखा है। यहां खेतीबाड़ी का बड़ा क्षेत्रफल, सिंचाई के लिए बांधों में पानी और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करके लोगों को बड़े पैमाने पर जोरगार दिया जा सकता है। इसके अलावा खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य रोजगार भी यहां स्थापित किए जा सकते हैं। ज्ञापन पर बुंविसे के केन्द्रीय महामंत्री महेंद्र अग्निहोत्री, मुकेश मुड़रा, मनोज शर्मा, राजमल बरया, राजीव पटवारी, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा, मनोज शर्मा, कामरेड जिनेन्द्र जैन, मगन सोनी, राजा ओमकार सिंह, राजेश भटनागर, काशीराम विश्वकर्मा, संजू राजा, मुन्ना महाराज त्यागी, कदीर खां, विनोद साहू, राजकुमार कुशवाहा आदि के हस्ताक्षर अंकित हैं।

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