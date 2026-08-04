Lalitpur News: गांव-गांव जाएगी संत शिरोमणि रविदास की कलश यात्रा: रामकिशोर
Lalitpur News: भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने सन्त शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर पवित्र कलशों की शोभायात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा गोवर्धनपुर वाराणसी से ललितपुर आई है और गांव-गांव में आमजन द्वारा पूजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा यात्रा की भी योजना बनाई गई है।
Lalitpur News: ललितपुर। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने सन्त शिरोमणि रविदास महाराज की जन्मस्थली से आये पवित्र कलशों की शोभायात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्देश पर चल रहे सन्त शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर कलश यात्रा गांव-गांव पहुंचेगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम सन्त शिरोमणि गुरु रविदास जी की याद में कर रही है। इसी क्रम में सन्त शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थली गोवर्धनपुर वाराणसी से पवित्र कलश ललितपुर लाए गए। भाजपा कार्यालय में कलश पूजन के उपरांत सन्त शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि करके इस यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा जिले के हर बूथ तक जायेगी। यहां आमजन इसका पूजन अर्चन करेंगे। सन्त शिरोमणि रविदास जी भक्तकाल के महानतम भक्त हैं। वह मीराबाई के गुरु थे। श्री गुरुग्रंथ साहब जी में उनके सैकड़ों पद संग्रहित हैं। इस कलश का गांव-गांव में आमजन पूजन करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस यात्रा में मन से जुटने का आव्हान किया तथा सन्त शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को समाज में फैलाने के लिए कहा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, कार्यक्रम जिला संयोजक बंशीधर श्रीवास, सहसंयोजक बसंती लारिया, गौरव गौतम, सुरेन्द्र प्रताप सिंह रजक, हरि सिंह बुंदेला, जिला पंचायत प्रशासक कैलाश नारायण निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली विवेक जैन, बब्बू राजा बुंदेला, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौबे, जगदीश सिंह लोधी, हरीराम सिंह निरंजन, रमेश कुमार सिंह, राजकुमार जैन आदि मौजूद रहे。
घर-घर फहराया जाएगा तिरंगा
ललितपुर। भारतीय जनता पार्टी की हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला के दौरान जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने कहा कि जिले के बाद मंडलस्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें तिरंगा यात्रा को लेकर योजना बनायी जायेगी। 13 अगस्त को जिलास्तर पर होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा को तुवन मंदिर मैदान से प्रारम्भ किया जायेगा। तत्पश्चात कोतवाली, कम्पनी बाग, तहसील चौराहे, घंटाघर, सावरकर चौक होकर नृसिंह मंदिर रामलीला मैदान में यह यात्रा समाप्त होगी। इसी तरह मंडल स्तर पर भी इन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।
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