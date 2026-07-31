Lalitpur News: भंवर में भौंरट बांध, चार राजकीय हाईस्कूल भी अधूरे

Lalitpur News: ललितपुर में भौंरट बांध परियोजना और चार अधूरे राजकीय हाईस्कूल भवनों के मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे हैं। किसानों की भूमि और विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। शासन ने धनराशि जारी की थी, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। स्थिति खराब रहने पर प्रभावित किसान और व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

Lalitpur News: ललितपुर। जनपद के 33 ग्रामों में रहने वाले आठ हजार दो सौ किसान परिवारों की 18 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित तथा 23 ग्रामों के 56 हजार से अधिक व्यक्तियों की प्यास बुझाने की क्षमता वाली भौंरट बांध परियोजना पिछले कई वर्षों से बजट के भंवर में फंसी है। वहीं अधूरे पड़े चार राजकीय हाईस्कूल कार्य पूर्ण होने संग बच्चों की बाट जोह रहे हैं। बुंदेलखंड स्थित ललितपुर जनपद में माध्यमिक शिक्षा का ढांचा बेहद कमजोर है। जिसको मजबूत करने के लिए लम्बे समय से कोशिशें जारी हैं। इस क्रम में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत 2020-21 के दरम्यान जनपद में बस्तगुवां, देवगढ़, समोगर और भीकमपुर ग्राम पंचायतों में राजकीय हाईस्कूल बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। इन स्कूलों भवनों को दिसंबर 2022 में पूर्ण करने का लक्ष्य शासन की ओर से कार्यदायी संस्था यूपी सीएलडीएफ को सौंपा गया। शासन ने प्रत्येक स्कूल भवन में चार कक्षा कक्ष, एक प्रधानाचार्य कक्ष, एक कम्प्यूटर लैब, एक स्टाफ रूम, एक लाइब्रेरी, एक प्रयोगशाला के साथ बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय तैयार करने को 69.51 लाख रुपये लागत आंकी और चारों स्कूल भवन के लिए 34.755-34.755 लाख रुपये पहली किश्त के रूप में जारी किए। कार्यदायी संस्था ने इस धनराशि से स्कूल भवन का ढांचा तैयार किया और फिर 31.28-31.28 लाख रुपये की दूसरी किश्त से उसको शेष कार्यों को पूर्ण करना था। लेकिन, कार्यदायी संस्था अभी तक इन स्कूलों को हैंडओवर नहीं कर सकी है।

स्कूलों की वर्तमान स्थिति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की माने तो ग्राम पंचायत बस्तगुवां में अभी फिनशिंग का काम चल रहा है। वहीं देवगढ़, समोगर और भीकमपुर ग्राम पंचायत में अभी छत लेवल तक कार्य पूर्ण बताया गया। जबकि, भीकमपुर ग्राम पंचयात में राजकीय हाईस्कूल भवन का सिर्फ ढांचा बनाया गया है। यहां लिंटर, खिड़की, दरवाजे, पाइप लाइन, शौचालय आदि कार्य अधूरे हैं। इस कारणइन गांवों के बच्चों को अभी तक राजकीय हाईस्कूल नहीं मिल सके। उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक इस तरह के कार्य शासकीय धन की क्षति के समान हैं। उधर, जनपद स्थित महरौनी तहसील के भौंरट ग्राम में जमीनी नदी पर एक बड़ी बांध परियोजना का निर्माण कार्य 2007-08 से चल रहा है। शुरुआती समय में इस बांध परियोजना की लागत 612 करोड़ रुपये निर्धारित हुई थी। इस धनराशि से बांध का निर्माण कार्य कराया गया। साथ ही भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटा गया। परियोजना पास होने और धनराशि जारी करते समय भूमि के डीएम सर्किल रेट में काफी अंतर आ गया। इसके बढ़ने से किसानों को जमीन का पहले से अधिक मुआवजा देना पड़ा, जिस कारण इस बांध की लागत बढ़ती गयी। अभी भी इस बांध को पूरा करने के लिए 625 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस धनराशि का साठ प्रतिशत केंद्र और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार को देना है। लेकिन, दो वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक केंद्र और राज्य सरकार ने अपने-अपने हिस्से का पैसा परियोजना के लिए जारी नहीं किया। यदि यही स्थिति बनी रही तो इसका खामियाजा किसानों और बिल्ला मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल से जुड़े 23 ग्राम पंचायतों में रहने वाले 9,656 परिवारों के 56,160 लोगों को भुगतना पड़ेगा।

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समीक्षा बैठकों में नहीं आते एक्सईएन

ललितपुर। समय-समय पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में यूपी सीएलडीएफ के अधिकारी व अधिशासी अभियंता प्रतिभाग नहीं करते हैं। कई बार इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद शासन को स्थितियों से अवगत कराया जा चुका है।

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धन मिलते ही कराएंगे कार्य: सीपी सिंह

ललितपुर। सिंचाई निर्माण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सीपी सिंह ने बताया कि भौंरट बांध परियोजना से बड़े क्षेत्रफल में सिंचाई होगी और पेयजल के लिए कच्चा पानी भी दिया जाएगा। धनराशि मिलते ही इसके अधूरे कार्य पूर्ण कराए जाएंगे।

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आला अफसरों के संज्ञान में प्रकरण

ललितपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जिले में अधूरे पड़े चार राजकीय हाईस्कूल भवनों का प्रकरण आला अधिकारियों के संज्ञान में है। उनके दिशा निर्देश पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।