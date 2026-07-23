Lalitpur News: आक्रोशितों ने लगाया जाम, रेलिंग हटाने के बाद माने
Lalitpur News: ललितपुर में हाईवे पर तीन बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक चचेरे भाई एक बाइक पर खेत जा रहे थे जब ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। गांव के लोगों ने सड़क जाम कर रेलिंग हटाने की मांग की, जिससे जाम लगा रहा। अंततः पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।
Lalitpur News: ललितपुर,संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर एक किशोर और दो बालकों की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं -पुरुष और बच्चे झांसी ललितपुर राष्ट्रीय रामजार्ग पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेलिंग हटाई, तब जाकर बात बन सकी। सदर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोड़ा में रहने वाले 14 वर्षीय अभिषेक पुत्र बृगभान, 12 वर्षीय सनी पुत्र जगभान और 09 वर्षीय अशू पुत्र रूपलाल के खेत पर पूजन पाठ के बाद दाल बाटी का कार्यक्रम था।
तीनों चचेरे भाई इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बाइक पर सवार होकर अपने खेत की ओर जा रहे थे। यू टर्न दूर होने के कारण तीनों किशोर बाइक से विपरीत दिशा की ओर बढ़ने लगे तभी ट्रक कुचलते हुए भाग निकला । इस घटना की जानकारी और हादसे की वजह मालूम होते ही लंबे समय से रेलिंग का विरोध कर रहे गांव के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। कई सैकड़ा महिलाएं, पुरुष और बच्चे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और तत्काल प्रभाव से रेलिंग हटाने के लिए कहा। प्रदर्शनकारियों के कहा कि इस रेलिंग के कारण उनको बहुत दूर से घूमकर गांव के दूसरी तरफ आना जाना पड़ता है। यह सरासर गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलिस को गांव के सामने से रेलिंग हटाकर कट बनाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका धरना जारी रहेगा। प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के समझाने पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जाम बढ़ते देख पुलिस अफसरों ने जेसीवी मशीन बुलाई और रोड़ा ग्राम पंचायत में लगाई गई रेलिंग को हटवाया। जिसके बाद ही ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और वह सड़क से हट गए। इसके बाद ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम खुल सका।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।