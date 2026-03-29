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यूपी: एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने घर पर कन्याओं के पैर पखारे, पत्नी संग विधि-विधान से किया पूजन

Mar 29, 2026 11:31 am ISTAjay Singh संवाददाता, ललितपुर
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ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक का कन्याओं का पैर पखारकर पूजन किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसपी मुश्ताक के कन्या पूजन वाले वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं।

यूपी: एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने घर पर कन्याओं के पैर पखारे, पत्नी संग विधि-विधान से किया पूजन

IPS Mohammad Mustaque Lalitpur SP: चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एक युवा आईपीएस अधिकारी ने सांप्रदायिक सौहार्द की सुंदर मिसाल पेश की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि-विधान से कन्या पूजन करते और कन्याओं के पैर पखारते नजर आ रहे हैं। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक के आवास पर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनकी पहल की सराहना की है। वीडियो में वे श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मानित करते दिख रहे हैं।

नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर इस तरह की पहल को सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बताते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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एसपी मोहम्मद मुश्ताक का कन्याओं का पैर पखारकर पूजन किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसपी मुश्ताक की खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं।

बिहार के रहने वाले हैं मोहम्मद मुश्ताक

ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म छपरा के जनता बाजार गांव में 15 जून 1988 को हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक के पिता मोहम्मद जहीरुद्दीन गांव में ही कपड़े की दुकान चलाते थे। 2008 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की थी। 2011 में वह बिहार पीसीएस के लिए चुन लिए गए लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उसी साल एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भी वह चयनित हुए लेकिन वह नौकरी भी मोहम्मद मुश्ताक ने छोड़ दी। 2013 में वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईआरएस अधिकारी बने।

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मोहम्मद मुश्ताक 2013 से 2016 तक गुजरात के राजकोट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात रहे। बताते हैं कि वह दिन में ड्यूटी और रात में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करते थे। 2016 में आईपीएस बनने का उनका सपना पूरा हुआ। आईपीएस में यूपी कैडर मिला और ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग झांसी में एएसपी के पद पर हुई। 2019 में वाराणसी कैंट सर्किल के सीओ बने। 2020 में आगरा सेक्टर में तैनात मिली। इसके बाद तीन साल तक जीआरपी में एसपी रहे। वर्तमान में वह ललितपुर के एसपी हैं।

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एसपी मोहम्मद मुश्ताक यूपी पुलिस में एक संवेदनशील अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। आगरा में एसपी जीआरपी के पद पर काम करते हुए उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान और गाजियाबाद में ‘ऑपरेशन स्माइल’ के जरिए कई प्रदेशों के करीब छह सौ बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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