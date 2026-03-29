यूपी: एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने घर पर कन्याओं के पैर पखारे, पत्नी संग विधि-विधान से किया पूजन

ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक का कन्याओं का पैर पखारकर पूजन किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसपी मुश्ताक के कन्या पूजन वाले वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं।

IPS Mohammad Mustaque Lalitpur SP: चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एक युवा आईपीएस अधिकारी ने सांप्रदायिक सौहार्द की सुंदर मिसाल पेश की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि-विधान से कन्या पूजन करते और कन्याओं के पैर पखारते नजर आ रहे हैं। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक के आवास पर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनकी पहल की सराहना की है। वीडियो में वे श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मानित करते दिख रहे हैं।

नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर इस तरह की पहल को सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बताते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एसपी मोहम्मद मुश्ताक का कन्याओं का पैर पखारकर पूजन किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसपी मुश्ताक की खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं।

बिहार के रहने वाले हैं मोहम्मद मुश्ताक ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म छपरा के जनता बाजार गांव में 15 जून 1988 को हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक के पिता मोहम्मद जहीरुद्दीन गांव में ही कपड़े की दुकान चलाते थे। 2008 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की थी। 2011 में वह बिहार पीसीएस के लिए चुन लिए गए लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उसी साल एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भी वह चयनित हुए लेकिन वह नौकरी भी मोहम्मद मुश्ताक ने छोड़ दी। 2013 में वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईआरएस अधिकारी बने।

मोहम्मद मुश्ताक 2013 से 2016 तक गुजरात के राजकोट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात रहे। बताते हैं कि वह दिन में ड्यूटी और रात में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करते थे। 2016 में आईपीएस बनने का उनका सपना पूरा हुआ। आईपीएस में यूपी कैडर मिला और ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग झांसी में एएसपी के पद पर हुई। 2019 में वाराणसी कैंट सर्किल के सीओ बने। 2020 में आगरा सेक्टर में तैनात मिली। इसके बाद तीन साल तक जीआरपी में एसपी रहे। वर्तमान में वह ललितपुर के एसपी हैं।