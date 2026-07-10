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मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर के अड़ने पर झुकी पुलिस, टोल पर ही बुलाना पड़ा ललिता का परिवार, महापंचायत शुरू

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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मेरठ में दलित युवती ललिता के लिए न्याय  मांग रहे लोगों को लाठीचार्ज के बाद शुक्रवार को ​नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने चंद्रशेखर को दौराला टोल पर ही रोक दिया और सांसद के अड़ने पर वहीं पर ललिता के परिवार को बुलाया।

मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर के अड़ने पर झुकी पुलिस, टोल पर ही बुलाना पड़ा ललिता का परिवार, महापंचायत शुरू

मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड का मामला एक बार फिर शुक्रवार को गरमा गया। दलित ललिता के परिवार से मिलने पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें ललिता के घर जाने से पहले ही दौराला टोल प्लाजा पर रोक दिया। इससे भारी तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर काफिला रोका तो आक्रोशित कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। चंद्रशेखर ललिता के परिवार से मिलने के लिए अड़ गए। अंतत: पुलिस ने टोल पर ही ललिता के परिजनों को बुला लिया। टोल पर ही मामले को लेकर महापंचायत शुरू हो गई है।

ललिता को न्याय दिलाने के लिए दो दिन पहले हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और एसएसपी की थप्पड़बाजी की गूंज पूरे यूपी में सुनाई दी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम दलों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। मेरठ पुलिस और एसएसपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इसी बीच चंद्रशेखर ने मेरठ जाकर ललिता के परिवार से मिलने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

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उन्होंने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कैसी डिक्टेटरशिप है कि अधिकारी अपने दफ्तरों में बंद हो जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। चंद्रशेखर भी ललिता के परिवार से मिलने के लिए अड़ गए। ​अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और ललिता गौतम के परिवार को दौराला टोल प्लाजा पर ही बुलाया गया। टोल पर ही सांसद ने महापंचायत शुरू कर दी है। मौके पर भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। फिलहाल, क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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​पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के साथ 'पंचायत'

​मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और आसपा में शामिल हुए पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के साथ चंद्रशेखर आजाद की टोल प्लाजा पर ही लंबी बातचीत (पंचायत) हुई। इस दौरान सांसद ने कलक्ट्रेट के घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

​कलक्ट्रेट में हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा

​चंद्रशेखर ने ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलक्ट्रेट पर किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से कलक्ट्रेट के गेट पर ताला लगाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे पीड़ितों पर लाठीचार्ज किया गया, वह बेहद निंदनीय है। पीड़ित न्याय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें बर्बरता का सामना करना पड़ा।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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