मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर के अड़ने पर झुकी पुलिस, टोल पर ही बुलाना पड़ा ललिता का परिवार, महापंचायत शुरू

मेरठ में दलित युवती ललिता के लिए न्याय मांग रहे लोगों को लाठीचार्ज के बाद शुक्रवार को ​नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने चंद्रशेखर को दौराला टोल पर ही रोक दिया और सांसद के अड़ने पर वहीं पर ललिता के परिवार को बुलाया।

मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड का मामला एक बार फिर शुक्रवार को गरमा गया। दलित ललिता के परिवार से मिलने पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें ललिता के घर जाने से पहले ही दौराला टोल प्लाजा पर रोक दिया। इससे भारी तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर काफिला रोका तो आक्रोशित कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। चंद्रशेखर ललिता के परिवार से मिलने के लिए अड़ गए। अंतत: पुलिस ने टोल पर ही ललिता के परिजनों को बुला लिया। टोल पर ही मामले को लेकर महापंचायत शुरू हो गई है।

ललिता को न्याय दिलाने के लिए दो दिन पहले हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और एसएसपी की थप्पड़बाजी की गूंज पूरे यूपी में सुनाई दी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम दलों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। मेरठ पुलिस और एसएसपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इसी बीच चंद्रशेखर ने मेरठ जाकर ललिता के परिवार से मिलने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उन्होंने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कैसी डिक्टेटरशिप है कि अधिकारी अपने दफ्तरों में बंद हो जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। चंद्रशेखर भी ललिता के परिवार से मिलने के लिए अड़ गए। ​अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और ललिता गौतम के परिवार को दौराला टोल प्लाजा पर ही बुलाया गया। टोल पर ही सांसद ने महापंचायत शुरू कर दी है। मौके पर भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। फिलहाल, क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

​पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के साथ 'पंचायत' ​मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और आसपा में शामिल हुए पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के साथ चंद्रशेखर आजाद की टोल प्लाजा पर ही लंबी बातचीत (पंचायत) हुई। इस दौरान सांसद ने कलक्ट्रेट के घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।