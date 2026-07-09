ललिता हत्याकांडः मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और एसएसपी के थप्पड़बाजी का प्रभारी मंत्री ने लिया संज्ञान

मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और एसएसपी के थप्पड़बाजी का प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने भी संज्ञान लिया है। भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने इसे लेकर मंत्री को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस पर विवेचना में लापरवाही बरतने और धरने के दौरान बिना वजह बल प्रयोग करने का आरोप है।

यूपी के मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में धरने के दौरान पुलिस द्वारा लाठियां भांजने की घटना का प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया है। भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने प्रकरण की जानकारी दी और इसी मामले में रिपोर्ट भी भेजी है। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने शुरुआत से ही प्रकरण में लापरवाही बरती गई। आरोपियों पर सही कार्रवाई नहीं की गई। ये भी बताया गया कि बुधवार को बल प्रयोग और थप्पड़बाजी की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने लाठियां फटकारीं। एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। हत्याकांड के दोषियों पर कार्रवाई के लिए धरना दे रही भीड़ में शामिल कई लोगों को एसएसपी अविनाश पांडेय ने पहले थप्पड़ मारे फिर बंदी वाहन में घुसकर रवि गौतम को पीटा था।

भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उसका प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया है। घटना को लेकर फोन पर उनसे बात हुई। उन्होंने पूरा घटनाक्रम शुरूआत से बताया। ये भी बताया कि पुलिस शुरू से ही इस मामले को प्रेमी द्वारा हत्या किए जाना दिखाने में लगी है, जबकि अपहरण कर हत्या की गई थी।

पुलिस ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। इतने दिन गुजरने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की एक रिपोर्ट बनाकर मंत्री असीम अरुण को भेजी है। उन्होंने पीड़ित परिवार की हर मदद कराने का आश्वासन दिया है। संभव है कि जल्द पीड़ित परिवार से मुलाकात करें।

अखिलेश यादव और चंद्रशेखर ने भी सरकार को घेरा बुधवार को कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडेय ने थप्पड़ बरसाए थे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी थीं। थोड़ी देर बाद हिरासत में लिए गए आरोपी रवि गौतम को बंदी वाहन के अंदर घुसकर एसएसपी ने थप्पड़ लगाए थे। इस थप्पड़ की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

घटना के बाद से पूरे प्रदेश में दलित राजनीति गरमा गई है, तमाम पार्टी और संगठन इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। एक ओर अखिलेश यादव ने पुलिस के खिलाफ ट्वीट कर सरकार को घेरा है तो दूसरी ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने थप्पड़ कांड को आपत्तिजनक बताते हुए मेरठ आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 जुलाई यानी शुक्रवार को मेरठ में ललिता गौतम के परिजनों से मिलने का भी ऐलान किया है। वहीं, पुलिस भी अलर्ट हो गई है और आसपा के पदाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।