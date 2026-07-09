Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ललिता हत्याकांडः मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और एसएसपी के थप्पड़बाजी का प्रभारी मंत्री ने लिया संज्ञान

By Yogesh Yadav
मेरठ, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और एसएसपी के थप्पड़बाजी का प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने भी संज्ञान लिया है। भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने इसे लेकर मंत्री को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस पर विवेचना में लापरवाही बरतने और धरने के दौरान बिना वजह बल प्रयोग करने का आरोप है।

ललिता हत्याकांडः मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और एसएसपी के थप्पड़बाजी का प्रभारी मंत्री ने लिया संज्ञान

यूपी के मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में धरने के दौरान पुलिस द्वारा लाठियां भांजने की घटना का प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया है। भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने प्रकरण की जानकारी दी और इसी मामले में रिपोर्ट भी भेजी है। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने शुरुआत से ही प्रकरण में लापरवाही बरती गई। आरोपियों पर सही कार्रवाई नहीं की गई। ये भी बताया गया कि बुधवार को बल प्रयोग और थप्पड़बाजी की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने लाठियां फटकारीं। एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। हत्याकांड के दोषियों पर कार्रवाई के लिए धरना दे रही भीड़ में शामिल कई लोगों को एसएसपी अविनाश पांडेय ने पहले थप्पड़ मारे फिर बंदी वाहन में घुसकर रवि गौतम को पीटा था।

भाजपा नेता डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उसका प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया है। घटना को लेकर फोन पर उनसे बात हुई। उन्होंने पूरा घटनाक्रम शुरूआत से बताया। ये भी बताया कि पुलिस शुरू से ही इस मामले को प्रेमी द्वारा हत्या किए जाना दिखाने में लगी है, जबकि अपहरण कर हत्या की गई थी।

ये भी पढ़ें:मेरठ छात्रा हत्याकांड के धरने में शस्त्र लाइसेंस का लालच दे जुटाई भीड़

पुलिस ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। इतने दिन गुजरने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की एक रिपोर्ट बनाकर मंत्री असीम अरुण को भेजी है। उन्होंने पीड़ित परिवार की हर मदद कराने का आश्वासन दिया है। संभव है कि जल्द पीड़ित परिवार से मुलाकात करें।

अखिलेश यादव और चंद्रशेखर ने भी सरकार को घेरा

बुधवार को कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडेय ने थप्पड़ बरसाए थे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी थीं। थोड़ी देर बाद हिरासत में लिए गए आरोपी रवि गौतम को बंदी वाहन के अंदर घुसकर एसएसपी ने थप्पड़ लगाए थे। इस थप्पड़ की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:मेरठ छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड पर हंगामा, SSP ने लोगों पर बरसाए तमाचे

घटना के बाद से पूरे प्रदेश में दलित राजनीति गरमा गई है, तमाम पार्टी और संगठन इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। एक ओर अखिलेश यादव ने पुलिस के खिलाफ ट्वीट कर सरकार को घेरा है तो दूसरी ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने थप्पड़ कांड को आपत्तिजनक बताते हुए मेरठ आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 जुलाई यानी शुक्रवार को मेरठ में ललिता गौतम के परिजनों से मिलने का भी ऐलान किया है। वहीं, पुलिस भी अलर्ट हो गई है और आसपा के पदाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।

पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत

रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया कि मेरठ पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर लाठियां बरसाने और पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों पर एसएसपी मेरठ द्वारा मारपीट किए जाने की वीडियो वायरल है। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। आयोग से तथ्यों की जांच कराने और वैधानिक पहलुओं के संबंध में समुचित कार्रवाई कराने की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें:कलक्ट्रेट बवाल में बड़ी कार्रवाई: आठ आरोपी भेजे गए जेल, ललिता का गांव सील
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Murder Case Up Murder Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।