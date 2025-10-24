Hindustan Hindi News
यूपी के लाखों कर्मचारियों का होगा फायदा, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, शासनादेश जारी

Fri, 24 Oct 2025 10:30 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। योगी सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में आठ प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की है। पांचवें और छठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों का वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक पांचवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को 466 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। छठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक इन कर्मचारियों को 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, जो बढ़कर 257 प्रतिशत हो गई है। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई, 2025 से मिलेगा। प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी शुक्रवार को वित्त विभाग ने जारी कर दिया।

10 दिन पहले योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की थी घोषणा

10 दिन पहले सीएम योगी ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों एवं 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा। बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए थे कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं राहत का भुगतान माह अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। व्यापक हित में लिए गए इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर 1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

सरकार पर कितने करोड़ का बढ़ेगा व्ययभार?

मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत का भुगतान माह अक्टूबर, 2025 से नकद किये जाने की स्थिति में नवम्बर, 2025 में क्रमशः 161 करोड़ तथा 84 करोड़ का व्ययभार का व्ययभार आयेगा। माह जुलाई से सितम्बर, 2025 तक के मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत के एरियर के भुगतान पर माह नवम्बर, 2025 में क्रमशः 298 करोड़ एवं 252 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आयेगा। इस प्रकार माह नवम्बर, 2025 में कुल 795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में 185 करोड़ जमा होगा, तत्पश्चात् माह दिसम्बर, 2025 से प्रत्येक माह 245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।

