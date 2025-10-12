Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newslakhs of rupees were siphoned from government accounts through collusion between prisoners and staff

Pawan Kumar Sharma वार्ता, आजमगढ़Sun, 12 Oct 2025 02:26 PM
जेल में गैंग! कैदियों और कर्मचारियों ने मिलकर सरकारी खाते से उड़ाए लाखों रुपये, चार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की पुलिस ने जिला कारागार के सरकारी खाते से पैसा निकालने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में आजमगढ़ जिला कारागार में जेल कैदियों एवं जेल के कर्मचारियों ने मिलकर 52 लाख 85 हजार रुपये की फर्जी तरीके से निकासी की है। इसमें जेल अकाउंटेंट और जेल की चौकीदार की संलिप्तता पाई गई है।

आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए रविवार को कहा कि जेल कैदियों ने जेल के इन दोनों कर्मचारियों के साथ मिलकर जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से यह सारे पैसे निकाले और आपस में बांट लिए। पहले अभियुक्त रामजीत यादव के कब्जे से धोखाधड़ी से निकाले गए रुपये से खरीदी गयी एक मोटरसाइकिल बुलेट व एक मोबाइल बरामद की। बरामद मोबाइल से बैंक चेक की फोटो और बैंक स्टेटमेंट तथा वरिष्ठ अधीक्षक मंडल जिला कारागार आजमगढ़ के नाम का एक मुहर बरामद किया।

गिरफ्तार अभियुक्त रामजीत यादव ने 20 जनवरी को अपनी बहन की शादी में गबन के 25 लाख रुपये खर्च किए और मोटर साइकिल 3 लाख 75 हजार रुपये की खरीदा। इसके अलावा 10 रुपये जो मुकदमें में फंसने के बाद लोगों से कर्ज लिया था उसको चुकाया। रामजीत यादव के यूनियन बैंक के खाते में शेष 23 हजार रुपये को होल्ड कराया गया है तथा इसके परिवारजनों के अकाउंट डिटेल को चेक कर होल्ड कराने की प्रक्रिया जारी है।

दूसरा अभियुक्त मुशीर अहमद को गबन के 7 लाख रुपये प्राप्त हुए जो उसने धीरे-धीरे अपने व्यक्तिगत व घरेलू उपयोग में खर्च कर दिया। तीसरे अभियुक्त शिवशंकर उर्फ लालजी यादव ने अपने गबन से प्राप्त 5 लाख रुपये को अपने निजी ऐशों आराम और घरेलू उपयोग में खर्च किया। वहीं, चौथे अभियुक्त अवधेश कुमार पाण्डेय (चौकीदार) को गबन के 1.5 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसने अपने व्यक्तिगत व घरेलू उपयोग में खर्च कर दिया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए सभी रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव निवासी जमुआ शाहगढ़ थाना बिलरियागंज, शिवशंकर निवासी थाना रानी की सराय चकमेउआ, मुशीर अहमद, वरिष्ठ सहायक जिला कारागार आजमगढ़,अवधेश कुमार पाण्डेय चौकीदार जिला कारागार, थाना सिधारी के निवासी हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है।

