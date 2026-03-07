यूपी के लाखों पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर DGP ऑफिस से जारी हुआ ये आदेश, होगा ये बदलाव

उत्तर प्रदेश में मौसम के परिवर्तन के साथ ही पुलिसवालों की वर्दी को लेकर भी आदेश जारी हो गया है। आदेश के अनुसार नौ मार्च से पुलिसवाले दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनेंगे जबकि 22 मार्च से दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी ही धारण करेंगे। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात लाखों पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर शनिवार को एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नौ मार्च से यूपी पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी और रात के समय आवश्यकतानुसार और स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहन सकते हैं। जबकि 22 मार्च से दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनी जाएगी।

पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टॉफ अफसर पुलिस महानिरीक्षक केएस इमैन्युअल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्दी परिवर्तन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

मौसम के अनुसार जारी होते हैं आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी को लेकर मौसम के अनुसार आदेश जारी किए जाते हैं। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। जाड़े के दिनों में पहले रात की ड्यूटी, फिर दिन-रात की ड्यूटी के दौरान गर्म वर्दी (शीतकालीन) पहनना अनिवार्य होता है। वहीं गर्मी में मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मियों के लिए ग्रीष्मकालीन वर्दी के आदेश जारी किए जाते हैं। मौसम के हिसाब से समय-समय पर जारी होने वाले इन आदेशों के अनुसार ही यूपी भर में पुलिसकर्मी वर्दी धारण करते हैं।