Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newslakhimpur Tiger drags woman from sugarcane field half eaten body found in forest
गन्ने के खेत से महिला को खींच ले गया बाघ, रात भर तलाश के बाद जंगल में मिला अधखाया शव

गन्ने के खेत से महिला को खींच ले गया बाघ, रात भर तलाश के बाद जंगल में मिला अधखाया शव

संक्षेप:

यूपी के लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज में शनिवार शाम गन्ने के खेत में गई एक महिला को बाघ खींचकर ले गया था। रात भर चली कांबिंग और तलाश के बाद रविवार सुबह महिला का अधखाया शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ।

Jan 11, 2026 11:35 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर खीरी
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के निघासन वन रेंज में शनिवार शाम गन्ने के खेत में गई एक महिला को बाघ खींचकर ले गया था। रात भर चली कांबिंग और तलाश के बाद रविवार सुबह महिला का अधखाया शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ। महिला का शव मिलने के बाद वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में पगमार्क आदि की पड़ताल शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि महिला को खींचकर ले जाने वाला वन्यजीव बाघिन है और उसके साथ दो शावक भी थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना तिकुनियां क्षेत्र के महाराज नगर गांव की 35 वर्षीय ऊषा देवी व 32 वर्षीय गूंधनी देवी पत्नी छैलबिहारी शनिवार शाम जंगल के करीब गन्ने के खेत में चारा काट रही थी। गूंधनी ने बताया कि इसी दौरान गन्ने में बैठा बाघ निकल आया और उषा देवी को खीच ले गया। बदहवास हालत में भागी गूंधनी देवी ने थोड़ी दूर पर ईंट की पथाई कर रहे लोगों को घटना बताई और बेहोश हो गई। जानकारी के बाद गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुचे रेंजर भूपेंद्र सिंह अपने कर्मचारियों व ग्रामीणों के साथ मिलकर गन्ने के खेतों में तलाश में लगे रहे। रात को थर्मल ड्रोन से भी तलाश हुई। लेकिन ऊषा का पता नहीं चला। रविवार सुबह जंगल के अंदर उसका अधखाया शव बरामद हुआ है।

ये भी पढ़ें:लड़की पर अचानक कूदा तेंदुआ, चंगुल में लेकर मार डाला; शोर मचाती रह गईं सहेलियां

महराजगंज में जंगली जानवर ने लड़की को बनाया शिकार

उधर, महराजगंज जिले में सोहगीबरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की एक जानवर के हमले में मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सोहगीबरवा गांव में गुड्डी चौधरी (14) शुक्रवार दोपहर को जंगल में बकरियां चराने गई थी लेकिन शाम तक उसके घर न लौटने पर परिवार वालों ने जंगल में उसकी तलाश शुरू की।

सोहगीबरवा वन क्षेत्र के रेंजर सुनील राव ने कहा कि गांव वालों ने परिवार वालों के साथ जंगल में खोजबीन की और शनिवार सुबह लड़की का शव जंगल में मिला। जानवर ने लड़की के चेहरे और पीठ समेत शरीर पर हमला किया था। वन विभाग की एक टीम भी मामले की जांच करने और हमला करने वाले जानवर को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची। लेकिन जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह बाघ या तेंदुए का हमला हो सकता है लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lakhimpur Kheri Tiger Attack Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |