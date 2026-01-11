गन्ने के खेत से महिला को खींच ले गया बाघ, रात भर तलाश के बाद जंगल में मिला अधखाया शव

संक्षेप: यूपी के लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज में शनिवार शाम गन्ने के खेत में गई एक महिला को बाघ खींचकर ले गया था। रात भर चली कांबिंग और तलाश के बाद रविवार सुबह महिला का अधखाया शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ।

यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के निघासन वन रेंज में शनिवार शाम गन्ने के खेत में गई एक महिला को बाघ खींचकर ले गया था। रात भर चली कांबिंग और तलाश के बाद रविवार सुबह महिला का अधखाया शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ। महिला का शव मिलने के बाद वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में पगमार्क आदि की पड़ताल शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि महिला को खींचकर ले जाने वाला वन्यजीव बाघिन है और उसके साथ दो शावक भी थे।

थाना तिकुनियां क्षेत्र के महाराज नगर गांव की 35 वर्षीय ऊषा देवी व 32 वर्षीय गूंधनी देवी पत्नी छैलबिहारी शनिवार शाम जंगल के करीब गन्ने के खेत में चारा काट रही थी। गूंधनी ने बताया कि इसी दौरान गन्ने में बैठा बाघ निकल आया और उषा देवी को खीच ले गया। बदहवास हालत में भागी गूंधनी देवी ने थोड़ी दूर पर ईंट की पथाई कर रहे लोगों को घटना बताई और बेहोश हो गई। जानकारी के बाद गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुचे रेंजर भूपेंद्र सिंह अपने कर्मचारियों व ग्रामीणों के साथ मिलकर गन्ने के खेतों में तलाश में लगे रहे। रात को थर्मल ड्रोन से भी तलाश हुई। लेकिन ऊषा का पता नहीं चला। रविवार सुबह जंगल के अंदर उसका अधखाया शव बरामद हुआ है।

महराजगंज में जंगली जानवर ने लड़की को बनाया शिकार उधर, महराजगंज जिले में सोहगीबरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की एक जानवर के हमले में मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सोहगीबरवा गांव में गुड्डी चौधरी (14) शुक्रवार दोपहर को जंगल में बकरियां चराने गई थी लेकिन शाम तक उसके घर न लौटने पर परिवार वालों ने जंगल में उसकी तलाश शुरू की।