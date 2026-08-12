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Lakhimpur Khiri News: मैगलंगज में निकली तिरंगा बाइक यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को मैगलगंज में सैकड़ों युवाओं ने देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा नेता कमलाकान्त दीक्षित के नेतृत्व में यह यात्रा नवीन गल्ला मंडी से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख नेता और नागरिक शामिल हुए।

Lakhimpur Khiri News: मैगलंगज में निकली तिरंगा बाइक यात्रा

Lakhimpur Khiri News: स्वतंत्रता दिवस से पूर्व मंगलवार को मैगलगंज में युवाओं में देशभक्ति का जोश देखने को मिला, भाजपा नेता कमलाकान्त दीक्षित के संयोजन में सैकड़ों युवाओं ने देशभक्ति के गगनभेदी नारे लगाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नवीन गल्ला मंडी से शुरू हुई यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा में मंडल प्रभारी मुकेश पाण्डेय, मंडल संयोजक कमलाकांत दीक्षित, मंडल महामंत्री अनिल राठौर, मंडल अध्यक्ष राममोहन गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, अंकित त्रिवेदी, शोभित शुक्ला व देवेंद्र बाजपेई समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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