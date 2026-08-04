Lakhimpur Khiri News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।, संवाददाता। पढुआ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने ईसानगर इलाके के एक युवक पर बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है
Lakhimpur Khiri News: पढुआ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने ईसानगर इलाके के एक युवक पर बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया है कि 26 जुलाई की शाम उसकी 17 वर्षीय बहन को ईसानगर थाना क्षेत्र के नगरिया निवासी इन्द्रेश उर्फ छोटू बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी को भगाने की घटना में एक महिला सहित दो और लोगों के भी शामिल होने की बात कही गई है। परिजनों ने किशोरी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस को तहरीर देकर किशोरी की बरामदगी और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है।
एसओ मोहित पुण्डीर के मुताबिक मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर युवती को बरामद करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।