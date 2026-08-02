Lakhimpur Khiri News: बीमार पिता को देखने जा रही युवती से छेड़छाड़

Lakhimpur Khiri News: बीमार पिता को देखने जा रही युवती से छेड़छाड़
Lakhimpur Khiri News: खमरिया,संवाददाता।साथ बाइक पर सवार होकर बीमार पिता को देखने जा रही युवती के साथ दो लोगों ने फब्तियां कसीं और छेड़छाड़ की। युवती की तह
Lakhimpur Khiri News: भाई के साथ बाइक पर सवार होकर बीमार पिता को देखने जा रही युवती के साथ दो लोगों ने फब्तियां कसीं और छेड़छाड़ की। युवती की तहरीर पर धौरहरा पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी बहराइच जिले से हुई थी। युवती का कहना है कि उसका पिता बीमारी की हालत में जिला मुख्यालय पर अस्पताल में भर्ती है। जिन्हें देखने के लिए वह ससुराल से मायके आई थी। युवती अपने फुफेरे भाई के साथ बाइक पर सवार होकर बीमार पिता को देखने अस्पताल जा रही थी। आरोप है कि उसकी बाइक का पीछा करते हुए धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के टेंगनहा गांव निवासी अब्दुल खालिद और मुरसलीन आए।
जिन्होंने पीछे उस पर फब्तियां कसीं और अश्लील इशारे किये। पीड़िता ने धौरहरा कोतवाली में दोनों शोहदों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।
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