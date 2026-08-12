Lakhimpur Khiri News: रुपए देने से मना करने पर महिला ने किया हमला
Lakhimpur Khiri News: चिल्लापुरवा गांव में एक युवक से महिला ने एक हजार रूपए मांगे। जब युवक ने रुपए देने से मना किया, तो महिला ने युवक के साथ मारपीट करते हुए धारदार चीज से हमला कर दिया। युवक के बाएं हाथ में चोट आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
Lakhimpur Khiri News: थाना क्षेत्र के चिल्लापुरवा गांव के एक युवक से गांव की एक महिला ने एक हजार रुपए मांगे। रुपए देने से मना करने पर महिला ने युवक से मारपीट करते हुए किसी धारदार चीज से हमला करके उसे घायल कर दिया। युवक के बाएं हाथ में चोट आई है। गांव निवासी मदनलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार सुबह करीब दस बजे गांव के सोनू की पत्नी गुड्डी देवी ने उससे एक हजार रुपए मांगे। रुपए दे पाने से मना करने पर गुड्डी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि महिला ने अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए किसी धारदार चीज से उस पर हमला कर दिया।
इससे उसका बायां हाथ चोटिल हो गया। मदनलाल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।