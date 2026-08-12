Lakhimpur Khiri News: रुपए देने से मना करने पर महिला ने किया हमला

Lakhimpur Khiri News: थाना क्षेत्र के चिल्लापुरवा गांव के एक युवक से गांव की एक महिला ने एक हजार रुपए मांगे। रुपए देने से मना करने पर महिला ने युवक से मारपीट करते हुए किसी धारदार चीज से हमला करके उसे घायल कर दिया। युवक के बाएं हाथ में चोट आई है। गांव निवासी मदनलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार सुबह करीब दस बजे गांव के सोनू की पत्नी गुड्डी देवी ने उससे एक हजार रुपए मांगे। रुपए दे पाने से मना करने पर गुड्डी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि महिला ने अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए किसी धारदार चीज से उस पर हमला कर दिया।