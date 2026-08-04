Lakhimpur Khiri News: ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत
Lakhimpur Khiri News: खीरी टाउन,संवाददाता।पुर से लखीमपुर को जा रही मालगाड़ी की चपेट में बुजुर्ग आ गया। इसके चलते उसकी मौत हो गयी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Lakhimpur Khiri News: सीतापुर से लखीमपुर को जा रही मालगाड़ी की चपेट में बुजुर्ग आ गया। इसके चलते उसकी मौत हो गयी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सोमवार को दोपहर के समय सीतापुर से लखीमपुर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में बुर्जुग आ गया। ट्रेन की चपेट में आने वाला बुजुर्ग चक कमलापुर का रहने वाला 80 वर्षीय सुंदरलाल था। सुंदरलाल किसी काम से रेल ट्रेक पास मौजूद था। उसी समय कादीपुर सानी के पास ट्रेन की चपेट में आ गया। बुजुर्ग की वहीं पर मौत हो गयी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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