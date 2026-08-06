Lakhimpur Khiri News: तीज महोत्सव में प्रतियोगिताएं, विजेता सम्मानित
Lakhimpur Khiri News: महिला क्लब समिति ने तीज महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें तीज क्वीन प्रतियोगिता शामिल थी। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने सोलह सिंगार, शिवलिंग की रंगोली बनानी थी। विजेता मीना जयसवाल रहीं और रनर अप निर्मला अग्रवाल रहीं। नूपुर महिंद्रा ने तीज पर प्रकाश डाला और कविता सुनाई। अन्य ने भी संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया।
Lakhimpur Khiri News: महिला क्लब समिति ने तीज महोत्सव का आयोजन किया। तीज क्वीन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को सोलह सिंगार, शिवलिंग की रंगोली बनानी थी, इसमें केवल रंगोली के कलर का प्रयोग करना था और प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी पर प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता की विजेता मीना जयसवाल रहीं जबकि रनर अप निर्मला अग्रवाल रहीं। तीज के विषय पर नूपुर महिंद्रा ने प्रकाश डाला और कविता सुनाई। पूनम ने सावन में कजरी गीत सुनाया, मधुरिमा मिश्रा ने भी सावन पर गीत सुनाया। फ्रेंडशिप डे पर मीनू गुप्ता ने स्वरचित कविता सुनाई। इसके अलावा नूपुर महिंद्रा, मोनी पांडे, लता द्विवेदी और ममता मौर्य ने सावन के गीत पर नृत्य किया।
महिला क्लब की पूर्व अध्यक्ष पूनम आगा ने पिछले सत्र 2025-26 में अच्छे से कार्य करने के लिए अध्यक्ष नूपुर महिंद्रा और सचिव आराधना गुप्ता को गिफ्ट देकर उनके कार्य की सराहना की। प्रतियोगिता में निर्णायक पूनम आगा, रत्ना मिश्रा, नूपुर महिंद्रा ने किया।
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