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Lakhimpur Khiri News: घर से निकली महिला की चौथे दिन मिली लाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -सरजू नदी में एक महिला का शव उतराता मिलार दोपहर को लोगों ने सरजू नदी में एक महिला का शव उतराता देखा। सूचना पाकर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को नदी से ब

Lakhimpur Khiri News: घर से निकली महिला की चौथे दिन मिली लाश

Lakhimpur Khiri News: सिंगाही रोड पर कोतवाली क्षेत्र के मोटे बाबा के पास बुधवार दोपहर को लोगों ने सरजू नदी में एक महिला का शव उतराता देखा। सूचना पाकर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। बाद में मृतका की पहचान कर ली गई। महिला सिंगाही थाना क्षेत्र के लालापुर गांव की रहने वाली बताई गई जो 25 जुलाई को घर से निकली थी। इसके बाद से वह लापता थी। कोतवाली क्षेत्र के मोटे बाबा के पास बुधवार अपरान्ह सरजू नदी में उगी कुंभी घास और पानी पर पड़ी एक महिला की लाश वहां एक मृतक का अंतिम संस्कार करने गए लोगों ने देखी।

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