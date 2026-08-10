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Lakhimpur Khiri News: बौधिया कलां के बाद अब मुर्गहा में हाथियों ने नष्ट की फसल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर। छह अगस्त की रात बौधिया कलां गांव में किसानों की फसलें नष्ट करने के बाद जंगली हाथियों ने शनिवार रात मुर्गहा गांव में खेतों में जमकर उत्पात मच

Lakhimpur Khiri News: बौधिया कलां के बाद अब मुर्गहा में हाथियों ने नष्ट की फसल

Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर, संवाददाता। छह अगस्त की रात बौधिया कलां गांव में किसानों की फसलें नष्ट करने के बाद जंगली हाथियों ने शनिवार रात मुर्गहा गांव में खेतों में जमकर उत्पात मचाया। जंगल से भटककर मुर्गहा पहुंचे चार-पांच हाथियों ने कई किसानों की गन्ने, धान की फसलों और सब्जियों को रौंदकर व चबाकर बर्बाद कर दिया। सुबह फसलों की दुर्दशा देख किसान सिर पीटकर रह गए। मझगईं रेंज के मुर्गहा गांव निवासी किसान संजीत कुमार और सुभाष चंद ने बताया कि शनिवार देर रात हाथियों का यह झुंड गांव के पश्चिम खेतों में घुस आया। कुछ ही महीनों बाद ही तैयार होने वाली गन्ने की फसल हाथियों ने तहस-नहस कर डाली।

इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी वापस जंगल की ओर भाग निकले। हाथियों के उपद्रव में सुभाष, वेदराम, संजीत, रेशम, झबलू, शिवम, पुनीत, राजू, श्रीकेशन और ब्रह्मादीन की फसलें हाथियों द्वारा नष्ट की गई बताया गया। किसानों की शिकायत है कि हर साल फसल पकने के समय हाथी खेतों में आकर तबाही मचाते हैं, लेकिन सूचना के बावजूद वन विभाग के लोग समय पर नहीं पहुंचते।बताया जाता है कि हाथियों का यह झुंड तिकोना फार्म के पास निघासन-पलिया हाइवे को क्रास करके मुर्गहा के खेतों में दाखिल हुआ था। हाइवे पार कर रहे हाथियों का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। सूचना पर पहुंचे वनकर्मियों ने नुकसान का आंकलन किया। रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए वनकर्मियों की टीम लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों को रात के समय खेतों की तरफ न जाने की सलाह दी है।

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