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Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी में कांवड़ियों पर बरसे फूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला में डीएम, एसएसपी व पालिका अध्यक्ष ने शिवभक्तों पर बरसाए पुष्पदिर की ओर बढ़ीं तो सड़कें आस्था के कारवां में तब्दील हो गईं। इसी बीच शिवम तिराहे पर

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी में कांवड़ियों पर बरसे फूल

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। भोर की पहली किरण के साथ कांवड़ियों की टोलियां मंदिर की ओर बढ़ीं तो सड़कें आस्था के कारवां में तब्दील हो गईं। इसी बीच शिवम तिराहे पर प्रशासन ने शिवभक्तों का अनूठे अंदाज में स्वागत किया। डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग व नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने मंच से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। शिवम तिराहे पर बने मंच से जैसे ही कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए, बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने भी पुष्पवर्षा में सहभागिता की। श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा का यह संगम राह से गुजर रहे हर कांवड़िये के चेहरे पर खुशी छोड़ गया।

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श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह कांवड़ मार्ग पर पैदल निकले। उन्होंने रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग, जल सेवा, चिकित्सा व्यवस्था, कंट्रोल रूम और खोया-पाया केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में भी व्यवस्थाएं निर्बाध बनी रहें और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। इस दौरान एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, तहसीलदार समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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