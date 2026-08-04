Lakhimpur Khiri News: मंदिरों की साफ सफाई कर पौधारोपण हुआ
Lakhimpur Khiri News: फोटो--26--गोमती तट पर पौधरोपण करते लोगहम्मदी। गोमती श्रमदान के स्वयंसेवकों ने सावन के पवित्र महीने में नदी के किनारे बने घाटों पर मंदिरों में साफ सफाई
Lakhimpur Khiri News: गोमती श्रमदान के स्वयंसेवकों ने सावन के पवित्र महीने में नदी के किनारे बने घाटों पर मंदिरों में साफ सफाई कर औषधीय पौधों का रोपण किया। श्रमदान दिवस पर अश्वनी सिंह राजपूत, विजय कटियार, योगेश त्रिवेदी एडवोकेट, गोपाल तिवारी, गोपाल बाजपेई, प्रवीण मेहरोत्रा समेत संस्था के सदस्यों द्वारा सावन के महीने में मंदिरों में शिव पूजा अर्चना को लेकर साफ सफाई की है वहीं परिसर में औषधीय वृक्षों का पौधारोपण किया है।
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