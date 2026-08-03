Lakhimpur Khiri News: फसल चराने को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।गों ने दूसरे पक्ष का घर घेर लिया और गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। पढुआ थाना के लक्खनपुरवा गांव में गन्ने की फसल चराने से मना करने पर दो लोगों में मारपीट हो गई। आरोप है मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष का घर घेर लिया और गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को नामजद करते हुए क्रास केस दर्ज किया है। लक्खनपुरवा निवासी मोनू ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसके खेत में गन्ने की फसल लगी है। गांव का ही निवासी झब्बू अपनी कई भैंसों से उसकी फसल चरा रहा था। मना करने पर झब्बू ने गालियां दीं और लाठी से वार कर सर को फोड़ दिया।
आरोप है कि इसके बाद झब्बू व उसके लड़के प्रताप और किशोरीलाल मोनू के घर पहुंचे और घेर कर मारने की कोशिस की। उधर प्रताप ने मोनू पर पिता झब्बूलाल को मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने क्रास केस बनाते हुए दोनों पक्षों से चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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