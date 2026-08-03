Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: फसल चराने को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।गों ने दूसरे पक्ष का घर घेर लिया और गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को

Lakhimpur Khiri News: फसल चराने को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज

Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। पढुआ थाना के लक्खनपुरवा गांव में गन्ने की फसल चराने से मना करने पर दो लोगों में मारपीट हो गई। आरोप है मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष का घर घेर लिया और गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को नामजद करते हुए क्रास केस दर्ज किया है। लक्खनपुरवा निवासी मोनू ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसके खेत में गन्ने की फसल लगी है। गांव का ही निवासी झब्बू अपनी कई भैंसों से उसकी फसल चरा रहा था। मना करने पर झब्बू ने गालियां दीं और लाठी से वार कर सर को फोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:Pratapgarh Kunda News: बंटवारे के विवाद में युवक को पीटा, केस

आरोप है कि इसके बाद झब्बू व उसके लड़के प्रताप और किशोरीलाल मोनू के घर पहुंचे और घेर कर मारने की कोशिस की। उधर प्रताप ने मोनू पर पिता झब्बूलाल को मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने क्रास केस बनाते हुए दोनों पक्षों से चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: बकरी चराने का विरोध पड़ा भारी, दंपति पर लाठी-डंडों से हमला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।