Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: लेखपाल के सामने चलीं लाठियां, पूर्व प्रधान समेत दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: -सिंगाही थाना क्षेत्र के चिल्लापुरवा गांव में विवादवा गांव में विवाद -चकमार्ग की पैमाइश के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प -लेखपाल की मौजूदगी में द

Lakhimpur Khiri News: लेखपाल के सामने चलीं लाठियां, पूर्व प्रधान समेत दो घायल

Lakhimpur Khiri News: चिल्लापुरवा गांव में चकमार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत की जांच करने पहुंचे लेखपाल की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में पूर्व प्रधान और उनके बेटे घायल हो गए। मारपीट होती देख लेखपाल और उसका सहायक वहां से जान बचाकर निकल गए। थाना क्षेत्र के नौबना के चिल्लापुरवा गांव के पूर्व प्रधान सोहनलाल के लड़के सहजराम ने बताया कि गांव के रामखेलावन आदि ने चकमार्ग की गाटा संख्या 224 पर कब्जा करके गेट लगा दिया है। इससे उसका रास्ता बंद हो गया है। इसे खुलवाने के लिए तकरीबन दस वर्षों से वह अफसरों के चक्कर काट रहा है। कुछ दिन पहले उसने तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में चकमार्ग की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की थी। तहसील से लेखपाल ललित ने फोन करके मौके पर जांच के लिए आने की जानकारी दी। सहजराम के मुताबिक उसने पुलिसवालों को बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन लेखपाल ने विवाद न होने की बात कहते हुए बिना पुलिस लिए मौके पर पहुंच गए。

विवाद की जड़

वहां पैमाइश के दौरान दूसरे पक्ष के रामखेलावन आदि ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में पूर्व प्रधान सोहनलाल और उनके लड़के रामकैलाश के सिर फट गए। उनका आरोप है कि तहरीर लेकर थाने पहुंचने पर पुलिस ने इसमें केवल चार नाम डालने का दबाव बनाया। इस बाबत एसओ दिलीप चौबे ने बताया कि तहरीर में नाम कम करने का दबाव बनाने का आरोप गलत है। दोनों पक्षों की तहरीर पर बलवा और मारपीट आदि की क्रास रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इनमें सोहन की तहरीर पर रामखेलावन, प्रहलाद, विनीत आदि दस लोग और रामखेलावन की तहरीर पर सोहन, राममूर्ति और सहजराम आदि बारह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पुलिस और लेखपाल की कार्रवाई

लेखपाल ललित ने बताया कि तहसीलदार के निर्देश पर संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायत के निस्तारण के लिए मौके पर गए थे। दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो जाने पर वहां से लौट आए। तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए लेखपाल को भेजा गया था। मौके पर मारपीट की जानकारी के बाद पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

चिल्लापुरवा गांव में विवाद किस कारण से हुआ?
चिल्लापुरवा गांव में अतिक्रमण की शिकायत की जांच के दौरान विवाद हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।