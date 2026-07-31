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Lakhimpur Khiri News: जानलेवा हमले में चार के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी, संवाददाता। र कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बचाने दौड़े बेटे की भी पिटाई की गई। घायलों को इलाज के लिए मोहम्मदी सीएचसी में भर्ती कराय

Lakhimpur Khiri News: जानलेवा हमले में चार के खिलाफ केस दर्ज

Lakhimpur Khiri News: कस्बा के मोहल्ला सरैया नई बस्ती में दो बाइक चालकों ने कहासुनी हो गई जिसको लेकर दबंगों ने घर में घुसकर युवक के सिर पर लाठी से वार कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बचाने दौड़े बेटे की भी पिटाई की गई। घायलों को इलाज के लिए मोहम्मदी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर शाहजहांपुर जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से उसे बरेली रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार बाइक भगाने को लेकर दो युवकों में कहा सुनी हो गई।

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इसके बाद खुन्नस खाए इजरायल और उनके बेटे तौहीद, आफताब, मुईद ने एक राय होकर घर में घुसकर समय गुड्डू उर्फ अनीश पर लाठी से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। बचाने दौड़े उसके पुत्र अनस की भी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से गुड्डू उर्फ अनीस की हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए बरेली भेजा गया है।

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