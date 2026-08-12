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Lakhimpur Khiri News: मामूली कहासुनी में मारपीट, पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दमले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम - पत्नी, दो बेटों और पोते को भी पीटा = सुबह थाने शिकायत करने के लिए निकलने पर ह

Lakhimpur Khiri News: मामूली कहासुनी में मारपीट, पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की मौत

Lakhimpur Khiri News: मितौली। मामूली कहासुनी के बाद चले लाठी-डंडों से मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल (60) की मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंचे उनके दोनों बेटों, पत्नी व पोते के साथ भी मारपीट की गई। घटना में घायल कई लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। मितौली थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में सोमवार शाम को हुई कहासुनी ने मंगलवार सुबह होते होते बड़ा रूप ले लिया। खम्हरिया निवासी रजनीश कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को उसके छोटे भाई आदेश से गांव के ही श्याम किशोर व उनके बेटों से कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया था।

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दोनों पक्षों के मकान आमने सामने हैं। बताते हैं कि विवाद के दौरान कई लोग शराब के नशे में थे। आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जब आदेश शिकायत करने के लिए घर से थाने के लिए निकला तो विपक्षियों ने उसे घेर कर मारपीट शुरू कर दी। बेटे के साथ मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंचे पिता किशोरी लाल (60) पर भी हमलावरों ने लाठी डंडे बरसा दिए। सिर व शरीर में गम्भीर चोटें आने से वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। बताते हैं कि विपक्षियों ने किशोरी लाल की पत्नी किरन, बेटे रजनीश के साथ भी मारपीट की गई। परिजन किशोरी लाल वर्मा को लेकर अस्पताल आ रहे थे, इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएचसी पहुंचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आदेश के हाथ में फ्रेक्चर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीओ यादवेंद्र व एसएचओ महेश पाठक ने सीएचसी पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। सीओ ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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