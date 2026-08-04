Lakhimpur Khiri News: हसनापुर में उधारी के पैसे मांगने पर बवाल
Lakhimpur Khiri News: - लाठी डंडों से किया हमला,एक ट्रामा सेंटर रेफरर रेफर -शांतिभंग की आशंका में जमानत पाते ही किया हमला खमरिया,संवाददाता। ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनापुर
Lakhimpur Khiri News: ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव में बवाल हो गया। उधारी के पैसों को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए। जिनमें से एक को जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। इस मामले में एक पक्ष ने ईसानगर थाने में एक दिन पहले तहरीर दी थी। पुलिस ने तीन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की थी। जमानत मिलने के चंद घण्टे बाद एक पक्ष ने शिकायत करने वाले पक्ष के लोगों को बुरी तरह पीट दिया। थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव निवासी उमेश राजपूत का गांव के ही कुबेर राजपूत पर मजदूरी का 35,000 रुपया बकाया था।
आरोप है कि पिछले दिनों कुबेर और उमेश के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत पर ईसानगर पुलिस ने कुबेर समेत तीन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की थी। रविवार को शांतिभंग होने की आशंका में तीनों आरोपियों को एसडीएम धौरहरा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से तीनों आरोपियों को इस शर्त पर जमानत मिल गई कि भविष्य में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। पर इस शर्त का उलंघन करते हुए कुबेर आदि जमानत पाकर गांव पहुंचे और उमेश को घेरकर लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। इस हमले के दौरान उमेश को बचाने की कोशिश में तीन अन्य परिजन भी आंशिक रूप से जख्मी हुए। परिजनों ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। पीआरवी मौके पर पहुंची पर हमलावरों की संख्या ज्यादा होने के कारण पुलिस बेबस होकर खड़ी रह गई। पुलिस ने जख्मी उमेश को खमरिया सीएचसी पहुंचाया। जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। जहां उमेश की गम्भीर हालत देखते हुए उसे केजीएमयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
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