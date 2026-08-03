Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: बिजुआ। क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का सब्र रविवार को जवाब दे गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय हाइडिल उप

Lakhimpur Khiri News: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण

Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का सब्र रविवार को जवाब दे गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय हाइडिल उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों का घेराव करते हुए नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के बार-बार बिजली काटी जा रही है। दिन और रात में लगातार हो रही कटौती के कारण रविवार को लोगों का गुस्सा फूट गया और भाजपा नेता विमल कुमार के अगुआई में बिजुआ हाइडिल पहुंचे जहां कमर्चारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं की गई और नियमित आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि तकनीकी समस्याओं और लाइन पर बढ़े हुए लोड के कारण कुछ समय से बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्य कराया जा रहा है तथा जल्द ही नियमित बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और वापस लौट गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।