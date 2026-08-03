Lakhimpur Khiri News: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण

Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का सब्र रविवार को जवाब दे गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय हाइडिल उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों का घेराव करते हुए नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के बार-बार बिजली काटी जा रही है। दिन और रात में लगातार हो रही कटौती के कारण रविवार को लोगों का गुस्सा फूट गया और भाजपा नेता विमल कुमार के अगुआई में बिजुआ हाइडिल पहुंचे जहां कमर्चारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं की गई और नियमित आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।