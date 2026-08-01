Lakhimpur Khiri News: चिता की लकड़ी रोके जाने से ग्रामीणों में आक्रोश

Lakhimpur Khiri News: चिता की लकड़ी रोके जाने से ग्रामीणों में आक्रोश
Lakhimpur Khiri News: अभयपुर गांव में वन विभाग ने अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही लकड़ी की ट्रॉली को रोक दिया, जिसके कारण ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन किया। आरोप है कि वन दरोगा ने ट्रॉली को जबरन रोका। पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया और लकड़ी को छोड़ दिया गया।
Lakhimpur Khiri News: पढ़ुआ थाना इलाके के अभयपुर गांव में अंत्येष्टि के लिए ले जाई जा रही लकड़ी से भरी ट्रॉली को वन विभाग के कर्मचारियों ने रोक लिया। चिता की लकड़ी रोकने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। अभयपुर निवासी टाऊ की पत्नी जगरानी की मौत हो गई थी। शुक्रवार दोपहर बाद अंतिम संस्कार होना था। ग्रामीणों का आरोप है कि वन दरोगा अमन अहमद ने अंत्येष्टि के लिए ले जाई जा रही लकड़ी की ट्रॉली को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि बाद में उन्होंने ईंट-भट्ठे पर आकर मामला निपटाने की बात कही।
इससे नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और वन विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। धौरहरा रेंजर अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि लकड़ी ले जाए जाने की सूचना मिलने पर वन दरोगा को मौके पर भेजा गया था। जांच-पड़ताल के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लकड़ी को छोड़ दिया गया। मामले में आवश्यक जांच की जा रही है।
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