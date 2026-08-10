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Lakhimpur Khiri News: अभद्र भाषा के प्रयोग पर पुलिस ने मंगवाई माफी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: अभद्र भाषा के प्रयोग पर पुलिस ने मंगवाई माफी

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। पत्रकारों को कथित तौर पर अभद्र भाषा में चुनौती देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पत्रकारों में नाराजगी बढ़ गई। शिकायत के बाद गोला कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और अरविंद नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कोतवाली में अरविंद ने अपने कथित बयान को लेकर गलती स्वीकार की। इसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी। साथ ही लिखित प्रार्थना पत्र देकर भी अपने कथित बयान के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

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