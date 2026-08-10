Lakhimpur Khiri News: अभद्र भाषा के प्रयोग पर पुलिस ने मंगवाई माफी
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। थ, संवाददाता। पत्रकारों को कथित तौर पर अभद्र भाषा में चुनौती देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल प
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। पत्रकारों को कथित तौर पर अभद्र भाषा में चुनौती देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पत्रकारों में नाराजगी बढ़ गई। शिकायत के बाद गोला कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और अरविंद नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कोतवाली में अरविंद ने अपने कथित बयान को लेकर गलती स्वीकार की। इसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी। साथ ही लिखित प्रार्थना पत्र देकर भी अपने कथित बयान के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।