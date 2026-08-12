Lakhimpur Khiri News: भूमि पूजन के अगले दिन ही तोड़ा गया शिलापट
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज। मैगलगंज-इटारा मार्ग पर प्रस्तावित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवीन भवन निर्माण के लिए सोमवार को हुए भूमि पूजन के अगले ही दि
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज-इटारा मार्ग पर प्रस्तावित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवीन भवन निर्माण के लिए सोमवार को हुए भूमि पूजन के अगले ही दिन मंगलवार को अराजकतत्वों ने शिलापट की दीवार क्षतिग्रस्त कर दी। इससे दीवार में लगाया गया शिलापट उखड़कर अलग हो गया। सूचना पर स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और शिलापट को सुरक्षित कर लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उत्तम मिश्रा ने बताया कि मौके पर दोपहिया वाहन के पहियों के निशान मिले हैं। आशंका है कि किसी नशेड़ी व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत थाना पुलिस से की जाएगी।
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