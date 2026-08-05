Lakhimpur Khiri News: 13 जुलाई से खाली है गोला में न्यायिक एसडीएम की कुर्सी

Lakhimpur Khiri News: 13 जुलाई को किए गए पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद से गोला तहसील में न्यायिक एसडीएम का पद रिक्त पड़ा है। तबादले के करीब तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद नए अधिकारी की तैनाती नहीं हो सकी है। इसका सीधा असर न्यायिक कार्यों पर पड़ रहा है। न्याय की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचने वाले वादकारियों को सुनवाई के बजाय अगली तारीख देकर लौटाया जा रहा है जबकि लंबित मामलों की पत्रावलियां अलमारियों में कैद होकर रह गई हैं। न्यायिक एसडीएम न्यायालय में धारा 38 सहित अनेक महत्वपूर्ण राजस्व वाद लंबित हैं। वहीं न्यायिक तहसीलदार न्यायालय में भी पीठासीन अधिकारी न होने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हैं।

अधिकारी के अभाव में मामलों की सुनवाई लगभग ठप हो गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में वादकारी और अधिवक्ता न्यायालय पहुंचते हैं लेकिन न्यायिक अधिकारी न होने के कारण उन्हें केवल नई तारीख देकर वापस भेज दिया जाता है। इससे मामलों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है और दूर दराज के गांवों से आने वाले लोगों का समय और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं।एसोसिएशन के महामंत्री संदीप अवस्थी का कहना है कि न्यायिक एसडीएम और न्यायिक तहसीलदार के पद लंबे समय तक रिक्त रहने से न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। समयबद्ध सुनवाई वाले मामलों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ लंबित पत्रावलियों की संख्या बढ़ रही है और अनेक फाइलों पर कई दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार गौतम एवं महामंत्री संदीप कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर जनहित में गोला तहसील में न्यायिक एसडीएम एवं न्यायिक तहसीलदार की शीघ्र तैनाती की मांग की। बार के महामंत्री संदीप कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि दो से तीन दिन के भीतर अधिकारियों की तैनाती कर दी जाएगी। इससे लंबित न्यायिक मामलों की सुनवाई पुनः शुरू होने की उम्मीद जगी है।