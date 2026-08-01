Lakhimpur Khiri News: सफाई कर्मचारी संगठन ने मांगों को लेकर डीपीआरओ को दिया ज्ञापन
Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपा। संगठन ने कर्मचारियों के वेतन, उपकरणों, पेंशन और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। कर्मचारियों में रोष है क्योंकि उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है।
Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि पूर्व में कई बार मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराने के बावजूद अभी तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इससे कर्मचारियों में रोष है। संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार और जिला मंत्री सोमेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि सफाई कर्मियों के सर्विस बुक दिखाकर अगर कोई त्रुटि है तो उसे संशोधन कराया जाए। कर्मचारियों को अपने वेतन से उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं।
विभाग तुरंत सफाई किट और उपकरण उपलब्ध कराए। इसके अलावा पेंशन व नगदीकरण का लाभ दिलाया जाए। साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की मांग भी की गई है। यह भी मांग की है कि प्रत्येक माह की 25 तारीख को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाए। माह के प्रथम सप्ताह में ही वेतन जारी किया जाए।
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