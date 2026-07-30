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Lakhimpur Khiri News: माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार ने सरकार की रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

Lakhimpur Khiri News: माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित

Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के तहत गुरुवार को माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार रहे। उन्होंने माटीकला बोर्ड से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मौजूद लाभार्थियों व लोगों से कहा कि सरकार रोजगार जोड़ने के लिए उपकनरण देती है। कार्यक्रम के दौरान बृजेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य सूरज सिंह, प्रशासक ग्राम पंचायत जमकोहना संजीत कुमार वर्मा, माटीकला बोर्ड सलाहकार सुरेन्द्र प्रजापति मौजूद रहे। इसके अलावा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डीके श्रीवास्तव, सईदा बेगम, कनिष्ठ सहायक उदित श्रीवास्तव सहित स्टाफ मौजूद रहा।

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