Lakhimpur Khiri News: माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित
Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश के माटीकला बोर्ड के तहत गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि नरेन्द्र सिंह और विनीत मनार ने योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने लाभार्थियों को रोजगार के लिए सरकारी उपकनरण की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई प्रमुख अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
Lakhimpur Khiri News: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के तहत गुरुवार को माटीकला जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार रहे। उन्होंने माटीकला बोर्ड से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मौजूद लाभार्थियों व लोगों से कहा कि सरकार रोजगार जोड़ने के लिए उपकनरण देती है। कार्यक्रम के दौरान बृजेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य सूरज सिंह, प्रशासक ग्राम पंचायत जमकोहना संजीत कुमार वर्मा, माटीकला बोर्ड सलाहकार सुरेन्द्र प्रजापति मौजूद रहे। इसके अलावा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डीके श्रीवास्तव, सईदा बेगम, कनिष्ठ सहायक उदित श्रीवास्तव सहित स्टाफ मौजूद रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।