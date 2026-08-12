Lakhimpur Khiri News: एकल अभियान की कांवड़ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

Lakhimpur Khiri News: एकल अभियान की कांवड़ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
Lakhimpur Khiri News: पलिया क्षेत्र के बिरिया गांव में एकल अभियान द्वारा आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। कांवड़ियों ने शिव गंगा तट से जल लेकर मशानखंभ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, जिससे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना।
Lakhimpur Khiri News: पलिया क्षेत्र के अंतर्गत चंदन चौकी के सूडा क्षेत्र स्थित बिरिया गांव में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। पावन शिव गंगा तट पर एकल अभियान ने एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। इस भव्य धार्मिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता उपस्थित रहे। सूड़ा क्षेत्र के बिरिया गांव स्थित पावन शिव गंगा तट से प्रारंभ हुई इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कांवड़ियों का जत्था पवित्र शिव गंगा तट से जल भरकर भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मशानखंभ स्थित शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ।
हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोषों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। मशानखंभ मंदिर पहुंचकर सभी कांवड़ियों ने भगवान आशुतोष का पूर्ण विधि-विधान से जलाभिषेक किया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने भगवान भोलेनाथ की महाआरती की। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक आकाश, आचार्य संजय मिश्रा, पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, रवि गुप्ता, जितेंद्र अवस्थी, ललित गुप्ता, संदीप, रामसागर जायसवाल, ज्वाला गुप्ता, दीपेंद्र सिंह, और ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक और क्षेत्रीय श्रद्धालुगण मौजूद रहे।
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