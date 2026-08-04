Lakhimpur Khiri News: निर्माणाधीन दीवार झोपड़ी पर गिरी, दंपति और दो बेटे जख्मी

Lakhimpur Khiri News: खमरिया थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में रविवार रात निर्माणाधीन दीवार भर भराकर पड़ोसी की झोपड़ी पर गिर गई। छप्पर के नीचे सो रहे दंपत्ति और उसके दो बेटों समेत एक ही घर के चार लोग मलबे में दबकर जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल महिला और उसके बेटे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दिलावलपुर गांव निवासी अशोक कुमार अपनी पुरानी दीवार की मरम्मत करा रहे थे। रविवार रात करीब नौ बजे निर्माणाधीन दीवार अचानक पड़ोसी विक्रम लाल की झोपड़ी पर गिर गई। उस समय झोपड़ी के भीतर 34 वर्षीया माधुरी अपने दो बेटों 10 वर्षीय विराज और 8 वर्षीय राज के साथ सो रही थी।

38 वर्षीय विक्रम लाल भी उसी झोपड़ी में एक किनारे लेटे थे। दीवार गिरते ही झोपड़ी ढह गई और चारों लोग मलबे में दबकर जख्मी हो गए। मलबे में दबे परिवार की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर चारों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद माधुरी और विराज की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जबकि राज और विक्रम लाल का उपचार सीएचसी में कराया गया। सूचना पर खमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते राहत कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। अन्यथा जनहानि हो सकती थी। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया सभी घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने पर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।