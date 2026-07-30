Lakhimpur Khiri News: खमरिया से दो युवतियां प्रेमियों के साथ फरार
Lakhimpur Khiri News: खमरिया के दो अलग-अलग गांवों से दो युवतियां अपने प्रेमियों के साथ भाग गईं। एक युवती को 25 वर्षीय रोहित ने भगा लिया, जबकि दूसरी 23 वर्षीय कमलेश के साथ गई। इस घटना में एक गांव की महिला भी शामिल है। युवतियों के परिवारों ने खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
Lakhimpur Khiri News: खमरिया। खमरिया थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांवों से दो युवतियां अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गईं। युवतियों के परिजनों ने खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 25 साल की बेटी को धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के तुलसीराम पुरवा गांव का रहने वाला रोहित पुत्र मस्तराम बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसके अलावा एक अन्य गांव के निवासी ने खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 23 साल की बेटी को उसी गांव का कमलेश भगा के गया। जिसको भगाने में गांव की एक महिला ने सहयोग किया है।
पुलिस ने दोनों पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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