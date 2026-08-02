Lakhimpur Khiri News: एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब, अंधेरे में लोग
Lakhimpur Khiri News: कुकरा, संवाददाता। कस्बे के बड़े चौराहे का ट्रांसफार्मर एक सप्ताह पहले खराब हो गया था। इसके बाद बिजली विभाग ने फुलबेहड़ से ट्रांसफार्मर मंगवाकर लगाया,
Lakhimpur Khiri News: कस्बे के बड़े चौराहे का ट्रांसफार्मर एक सप्ताह पहले खराब हो गया था। इसके बाद बिजली विभाग ने फुलबेहड़ से ट्रांसफार्मर मंगवाकर लगाया, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था अब भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। पिछले तीन दिनों से घड़ी मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला सहित कई इलाकों में नियमित बिजली नहीं मिल रही है। तिलरी क्षेत्र में भी कभी बिजली आती है तो कभी घंटों गायब रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलकर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। भीषण गर्मी और उमस के कारण लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है।
रात में बिजली न रहने से लोग सड़क पर टहलने को मजबूर हैं, वहीं मच्छरों के प्रकोप से भी परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय निवासी डॉ. मुस्ताक ने बताया कि पिछले तीन दिनों से दिन और रात दोनों समय बिजली की भारी समस्या बनी हुई है। गर्मी के कारण रात में नींद नहीं आ रही है और मच्छरों की भरमार से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उनका आरोप है कि मच्छररोधी दवा का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है।
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