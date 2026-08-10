Lakhimpur Khiri News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। सदर कोतवाली के गांव राजापुर निवासी एक युवक ट्रेन से कट गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर से सटे गांव राजापुर निवासी सरोज कश्यप का 18 वर्षीय बेटा विशाल कश्यप घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की। तलाश करने के बाद भी जब विशाल नहीं मिला तो परिजनों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज करते हुए युवक की तलाश की। पुलिस के मुताबिक पटेलनगर से गुजरी रेलवे लाइन से पास रविवार की सुबह करीब पांच बजे निकली ट्रेन की चपेट में विशाल आ गया।